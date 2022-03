Einen Tag lang durfte die Leiterin der Geburtsklinik in Charkiw über ihren Job in Zeiten des Ukraine-Krieges berichten – auf dem Instagram-Kanal von David Beckham.

Seit etwa 17 Jahren ist Fußballer David Beckham Unicef-Botschafter – er macht damit auf das Leid von Kindern auf der ganzen Welt aufmerksam. Jetzt hat er seinen Instagram-Account mit mehr als 71 Millionen Followern einen Tag lang einer Ärztin in der Ukraine überlassen.

„ Heute überlasse ich meine Socia-Media-Kanäle Iryna, der Chefin der Geburtsklinik in Charkiw “, sagte Beckham in einem kurzen Video, das die Story einleitete. Es folgten mehrere kurze Clips, in denen die Ärztin Iryna Kondratova 24 Stunden im Alltag einer Geburtsklinik im Krieg zeigte.

Klinik in der Ukraine: Aus dem Krankenzimmer in den Keller

Nachdem sie sich vorgestellt hatte, erzählte Iryna in der Story vom ersten Tag des Krieges: „ Alle schwangeren Frauen und Mütter wurden in den Keller evakuiert. Es waren drei furchtbare Stunden, die wir zusammen verbracht haben. “

Einige Babys habe man aber nicht in den Keller verlegen können, weil sie an Maschinen angeschlossen waren, erzählte Iryna weiter. „ Die ersten Tage waren die schwierigsten. Wir mussten lernen, wie wir bei Bombardierungen und Angriffen arbeiten können. “

Ukrainische Kinderärztin: Keiner wird aufgeben

Die Ärztin erzählt in der Instagram-Story nicht nur vom Alltag in der Klinik, sondern auch aus dem Alltag ihrer Patientinnen. Zum Beispiel von Yana und ihrem Sohn Mykhailo: „ Am zweiten Tag des Krieges wurde er mit Atemproblemen geboren. Es geht ihm jetzt besser. Aber das Haus seiner Familie wurde zerstört und sie können nicht dorthin zurück. “

Möglicherweise riskieren wir unser Leben – aber wir denken darüber nicht nach. Wir lieben unseren Job.

Der Klinik-Alltag ist hart – schließlich müssen die Ärzte und Pfleger auch arbeiten, wenn draußen Raketen einschlagen und Schüsse zu hören sind. Das belaste das Personal, sagte Iryna: „ Ärzte und Schwestern hier, wir machen uns Sorgen, wir weinen – aber keiner von uns wird aufgeben. “

Für Unicef: Beckham fordert Fans zum Spenden auf

Als Unicef-Botschafter macht David Beckham nicht nur Werbung für die Hilfsorganisation – er versucht mit seinem Einfluss auch Spenden für Kinder in Not zu bekommen: „ Gebt bitte, was ihr könnt, um Unicef und Menschen wie Iryna zu unterstützen “, schrieb Beckham zu seinem Video.

Die Großstadt Charkiw liegt im Osten der Ukraine, nicht weit von der russischen Grenze entfernt. Seit dem Einmarsch der russischen Armee steht die Stadt immer wieder unter Beschuss. Ursprünglich hatte Charkiw 1,5 Millionen Einwohner – mittlerweile sind hier aber Tausende Menschen vor dem Krieg geflohen.