Es sind Bilder, die in den sozialen Netzwerken um die Welt gehen. Darauf zu sehen: eine riesige Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut, die mehr als 100 Menschenleben auslöschte. Nun soll Hilfe geschickt werden.

Brennende Schiffe und Lagerhallen, verwüstete Gebäude und Straßen: Eine gewaltige Explosion hat im Hafen von Beirut immense Zerstörungen angerichtet. Die humanitäre Katastrophe ist allerdings um einiges schlimmer: Einen Tag danach ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben des Roten Kreuzes auf 100 gestiegen. Nach offiziellen Angaben gibt es außerdem fast 4.000 Verletzte.

Wohl noch Opfer unter den Trümmern begraben

Weitere Opfer lägen unter den Trümmern, sagte der Leiter des örtlichen Roten Kreuzes, George Kettaneh, dem Fernsehsender LBCI am Mittwoch. Rettungskräfte suchten weiter nach Opfern. Kettanehs Organisation koordiniere zusammen mit dem Gesundheitsministerium, dass die Opfer in Leichenhallen gebracht würden, denn die Krankenhäuser seien überlastet.

Bei einer gewaltigen Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind laut offiziellen Angaben mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 2500 wurden verletzt. Die Explosion hat sich in einem Teil des Hafens ereignet, in dem sich Lagerhäuser befinden. Laut offiziellen Angaben werden dort auch hochexplosive Stoffe gelagert - so etwa auch Feuerwerkskörper, wie einige Medien berichteten. Die tatsächliche Ursache ist jedoch noch unklar. Hinweise auf einen Anschlag oder einen politischen Hintergrund gab es zunächst nicht. Der Hafen ist nur wenige Kilometer von der Innenstadt Beiruts entfernt. Die Wucht der Explosion ließ auch im weiteren Umkreis Fenster bersten und drückte Türen ein. Augenzeugen berichteten von Leichen auf den Straßen und Menschen, die unter Trümmern verborgen seien. Die Armee half, Verletzte ins Krankenhaus zu bringen. Kurz nach der Explosion fielen in der Stadt Telefon- und Internetverbindung aus. Wegen der sich zuspitzenden Wirtschaftskrise im Libanon gibt es in dem Mittelmeerstaat derzeit erhebliche Spannungen. Am Dienstag hatten Demonstranten versucht, nach wochenlangen massiven Stromausfällen das Energieministerium in Beirut zu stürmen. #beirut #libanon #explosion #tagesschau tagesschau, Instagram , 4.8.2020, 21:18 Uhr

Wie kam es zu der Explosion?

Die Behörden äußerten sich zunächst nicht zur Ursache der Katastrophe. Innenminister Mohammed Fahmi sagte dem Fernsehsender Al-Jadid am Dienstag, seit 2014 sei im Hafen Ammoniumnitrat gelagert worden.

Ammoniumnitrat ist ein Salz, das sich günstig aus Ammoniak und Salpetersäure herstellen lässt. Es ist Hauptbestandteil vieler Dünger, denn es liefert den für Pflanzen wichtigen Stickstoff. Wegen seiner enormen Sprengkraft wird Ammoniumnitrat aber auch für die Herstellung von Sprengstoffen verwendet.

Präsident Michel Aoun erklärte zu der Explosion am Hafen auf Twitter, es sei inakzeptabel, dass dort 2.750 Tonnen des Stoffes sechs Jahre lang ohne Sicherheitsmaßnahmen aufbewahrt worden seien. Ministerpräsident Hassan Diab kündigte an, die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.

Hilfe auch vom „Feind“?

Ein Krankenhaus im Norden Israels versprach Hilfe bei der Versorgung von Verletzten. Der Direktor des Galiläa-Krankenhauses in der nördlichen Stadt Naharija, Massad Brahum, sagte am Mittwochmorgen im Armee-Radio: „Wir wollen nur eine helfende Hand reichen“. Jeder werde behandelt und das Krankenhaus gesund verlassen. Zuvor hatte die israelische Regierung ein Hilfsangebot über internationale Kanäle unterbreitet. Von libanesischer Seite wurden die Hilfsangebote aus Israel jedoch zurückgewiesen. Darauf angesprochen sagten Regierungsvertreter: „Wir nehmen keine Hilfe von einem feindlichen Staat an.“

Internationale Hilfe versprochen

Aber es gab auch viele andere Hilfsangebote – auch aus Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich über die Explosion erschüttert gezeigt. Über Regierungssprecherin Ulrike Demmer ließ sie verlauten:

Kanzlerin #Merkel zu Explosionen in #Beirut: Die Bundesregierung ist erschüttert über die Berichte und Bilder. Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Wir werden dem Libanon unsere Unterstützung anbieten. Ulrike Demmer, Twitter, 4.8.2020, 22:33 Uhr

Das Auswärtige Amt schrieb bei Twitter, auch Mitarbeiter der Botschaft in Beirut seien unter den Verletzten.

Wir sind erschüttert von Bildern aus #Beirut. Auch Mitarbeiter*innen unserer Botschaft sind unter den Verletzten. Unsere Gedanken sind bei Angehörigen der Opfer. Deutschland steht Libanon in dieser schweren Stunde zur Seite. Prüfen, welche Hilfe wir unverzüglich anbieten können. Auswärtiges Amt, Twitter, 4.8.2020, 22:21 Uhr

Auch die französische Regierung hat Hilfen für den Libanon auf den Weg gebracht. Wie der Elysée-Palast mitteilte, sollen bereits am Mittwochnachmittag zwei Flugzeuge der Armee mit tonnenweise medizinischer Ausrüstung und einer mobilen Krankenstation an Bord in der libanesischen Hauptstadt eintreffen.

Vor fast 100 Jahren: Ammoniumnitrat-Unglück in Ludwigshafen

In der Vergangenheit ist es immer wieder zu schweren Unfällen mit Ammoniumnitrat gekommen. Zum Beispiel 1921 im BASF-Zweigwerk Ludwigshafen-Oppau. Damals gingen viele Tonnen Dünger in die Luft – ein Mischsalz aus Ammoniumsulfat und Ammoniumnitrat. Arbeiter hatten versucht, den verklumpten Dünger mit kleineren Sprengungen aufzulockern – ein zu der Zeit gängiges Verfahren. An diesem Tag im September ging die Sache schrecklich schief. Angeblich war die Explosion bis nach Frankfurt zu hören, andere Quellen behaupten sogar, bis nach München. Die Katastrophe kostete rund 560 Menschen das Leben, fast 2.000 wurden verletzt. Gemessen an der Opferzahl war es das bisher größte Unglück in der Geschichte der deutschen chemischen Industrie.



Das alles zeigt: Beim Umgang mit Ammoniumnitrat ist Vorsicht geboten. Die Substanz darf nicht zusammen mit brennbaren Stoffen lagern und muss vor Hitze geschützt werden. Starke Sonneneinstrahlung zum Beispiel ist tabu. Bei der Lagerung in Silos darf Ammoniumnitrat nur bis zu einer bestimmten Höhe eingefüllt werden, heißt es in einem Arbeitsschutzlexikon – sonst wird der Druck am Fuß des Silos zu hoch und dann besteht Explosionsgefahr.