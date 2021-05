Während Hannah und Noah die beliebtesten Vornamen im Jahr 2019 waren, hat sich der Geschmack im Folgejahr ein bisschen geändert.

Wenn im Jahr 2025/2026 wieder Grundschulkinder eingeschult werden, flitzen jede Menge Hanna(h)s und Noahs über die Gänge der Schulen. Die beiden Namen waren die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Deutschland im Jahr 2019.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden hat am Montagmorgen die Nachfolgeliste für das Jahr 2020 veröffentlicht. Bei den Mädchen gab es im vergangenen Jahr einen Wechsel an der Spitze – bei den Jungs ist alles geblieben, wie es war.

Hanna(h) hat harte Konkurrenz bekommen

Im abgelaufenen Jahr setzten die meisten Eltern von Mädchen auf den Namen Emilia. Sie hat Hanna(h) auf Platz zwei verdrängt. Bei den Jungs ist Noah weiter der beliebteste Name. Besonders ausgefallene Namen finden sich in der Top 10 der Vornamen allerdings nicht.

Vergangenes Jahr hat Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk für viel Aufsehen gesorgt, als er seinem neugeborenen Stammhalter den Vornamen X Æ A-XII gab. Ganz so ausgefallen darf's in Deutschland dann doch nicht sein: Neben Noah und Emilia sind auch Leon und Paul, beziehungsweise Hanna(h) und Emma weiterhin ganz weit vorn dabei.

Die beliebtesten Mädchennamen in 2020 01. Emilia (4)

02. Hannah/Hanna (1)

03. Emma (2)

04. Sophia/Sofia (5)

05. Mia (3)

06. Lina (6)

07. Mila (9)

08. Ella (8)

09. Lea/Leah (11)

10. Clara/Klara (7)



Die Zahl in Klammer zeigt die Platzierung im Jahr 2019. Die beliebtesten Jungennamen in 2020 01. Noah (1)

02. Leon (4)

03. Paul (3)

04. Mat(h)eo/Matt(h)eo (13)

05. Ben (2)

06. Elias (8)

07. Finn (10)

08. Felix (7)

09. Henry/Henri (6)

10. Louis/Luis (5)



Die Zahl in Klammer zeigt die Platzierung im Jahr 2019.

Mat(t)(h)eo wird schnell beliebter

Heißester Neueinsteiger in die Charts der Vornamen ist Mateo. Oder Matteo. Wahlweise auch Matheo oder – wer sich ganz viele Buchstaben leisten kann – Mattheo. Der italienische Vorname mit den vier Schreibweisen war 2019 noch nicht in der Top 10, hat sich aber im Folgejahr gleich auf Platz vier katapultiert.

Nach einem Jahr ohne Sonne, Strand und Amaretto wegen der Corona-Pandemie ist es gut möglich, dass sich die Eltern der Kinder das Urlaubsfeeling in Form eines Vornamens nach Hause holen. Oder zwei, oder drei. „Ich finde Italien toll – und ich wollte, dass meine Kinder alle italienische Vornamen bekommen“, sagte zum Beispiel Christina aus Waghäusel im Kreis Karlsruhe SWR3. Ihre Jungs heißen Nino und Matteo.

Nur Mio ist aus der Reihe gefallen – sein Vorname stammt aus Kroatien. „Ich wollte einen Bruno oder Carlo. Ich wurde aber überstimmt. Dann haben Nino und Matteo sich einen Mio gewünscht – und einen bekommen“, sagt Christina. Macht aber auch nix – ob Kroatien oder Italien: Hauptsache Sonne!