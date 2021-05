Das hätte dem Mann sicher keiner gewünscht: Nachdem er in eine Bäckerei eingebrochen war, musste er flüchten und übersah einen herannahenden Zug.

Ein Einbrecher ist in Hessen auf seiner Flucht vor der Polizei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Komplizen in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei in Bensheim (Kreis Bergstraße) eingestiegen.

Die beiden versuchten zunächst vergeblich, einen Tresor zu öffnen und leerten schließlich die Kasse mit etwas Münzgeld. Dann lösten sie irgendwie den Alarm aus und die Polizei rückte an.

Notbremsung half nicht mehr: Flüchtender Einbrecher vom Zug erfasst

Die Männer flüchteten zu Fuß, eine Streife folgte ihnen. Beim Rennen über die Gleise in Höhe des Bahnhofs Bensheim übersahen sie einen entgegenkommenden Güterzug. Trotz einer Notbremsung erfasste der Zug einen der beiden Männer, der dabei tödliche Verletzungen erlitt. Sein Komplize entkam.

Die Bahnstrecke zwischen Zwingenberg und Auerbach musste bis in die Morgenstunden gesperrt werden. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.