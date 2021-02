Was als Tour durch das Ammengebirge geplant war, endete für einen Mann aus dem Raum Landsberg am Wochenende tödlich. Er startete allein zu einer Bergtour und stürzte ab.

Der Schnee lockt gerade viele Leute aus aus ihren Wohnungen, raus auf zugefrorene Seen zum Eislaufen oder in die Berge zum Wandern. Wie gefährlich das aber sein kann, zeigt die Meldung eines 29-Jährigen aus dem Raum Landsberg am Lech.

Bergsteiger in steilstem Gelände abgestürzt

Einer junger Bergsteiger, 29-Jahre alt, brach im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu einer Bergtour auf – alleine. Als er am Nachmittag nicht zurückkehrte, wurden Suchmaßnahmen gestartet. 35 Retter der Bergwacht samt Polizeihubschrauber suchten den Vermissten

Sie fanden ihn erst bei Dunkelheit um 20 Uhr abends durch eine Wärmebildkamera, konnten aber nur noch den Tod des 29-Jährigen feststellen. Er muss, so vermutet es die Polizei Oberbayern Süd, in steilstem Gelände abgestürzt und seinen Verletzungen erlegen sein. Warum er abgestürzt ist, weiß aber bisher keiner.

