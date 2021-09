In Kanada hat eine Ziege kurzen Prozess mit einem Grizzly gemacht, der sie davor angegriffen hat. Jetzt ist der Bär tot. Wie hat die Ziege das geschafft?

„ Hey, Bär! Mach hier nicht auf dicke Hose “, sprach die Ziege und brachte den Bären um. Klingt wie das Ende eines Märchens – ist aber wahr! Der Grizzly war 70 Kilo schwer und lebte im kanadischen Yoho-Nationalpark im Gebirge der Rocky Mountains. Sein Verhängnis war eine sehr starke und sehr angriffslustige Bergziege, die ihn mit ihren scharfen stilettartigen Hörnern tötete, während sie um ihr Leben kämpfte.

Der vermutlich hungrige Grizzlybär hatte die Bergziege angegriffen. Normalerweise sind Grizzlys bei solchen Kämpfen die Sieger – sie sind mit ihrer Größe, ihrem Gewicht und ihren Pranken den Ziegen meist überlegen. Doch diesmal eben nicht. Das ergab die Obduktion des Bären durch Wildtierbeamte im kanadischen Yoho-Nationalpark.

Ziege versetzt dem Bären tödliche Wunden am Hals

David Laskin, Wildtierökologe von Parks Canada, sagte, dass der Bär tödliche Wunden in den Achselhöhlen und an der unteren Seite des Halses habe. Diese Wunden entstehen, wenn ein Grizzly angreift und eine Bergziege sich entsprechend wehrt.

Wenn Grizzlybären angreifen, neigen sie dazu, sich auf den Kopf, den Nacken und die Schultern der Beute zu konzentrieren, und dies geschieht normalerweise von oben.

Ein Wanderer hatte den Grizzlybärenkadaver entdeckt, berichtete die Zeitschrift Rocky Mountain Outlook.

Der Fall ist eindeutig, so Laskin. Die Autopsie hat klar ergeben, dass die „vor dem Tod erlittenen Wunden mit der Größe und Form von Bergziegenhörnern übereinstimmten, sodass andere Ursachen, einschließlich menschlicher Beteiligung, ausgeschlossen wurden“ .

Wie oft töten Ziegen einen Bären?

Männliche Bergziegen sind erfahrene Kletterer und können sich hervorragend an bergige Umgebungen anpassen. In den kanadischen Rocky Mountains können Bergziegen mehr als 125 Kilogramm wiegen. Trotzdem ist das, was hier passiert ist, absolute Ausnahme.