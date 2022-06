11:34 Uhr

Offenbar einige Menschen schwer verletzt

Das Geschehen ereignete sich an einer Kreuzung am Beginn des Kurfürstendamms in Berlin-Charlottenburg im Westen der Hauptstadt. In der Nähe liegt die Gedächtniskirche. Laut Feuerwehr waren etwa 60 ihrer Helfer im Einsatz. In ersten Meldungen war von bis zu 30 Verletzten die Rede gewesen, was sich aber später nicht bestätigte.

.@Berliner_Fw spricht inzwischen von mindestens zehn Verletzten, einige davon schwer. Unfall geschah an der Ecke #Rankestraße/#Tauentzienstraße. Laut Polizei wird der Fahrer des Pkw vernommen, ob er absichtlich gehandelt hat, ist momentan noch unklar. https://t.co/FWRAqWEhGw

An der Gedächtniskirche war im Dezember 2016 ein islamistischer Attentäter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Damals starben zwölf Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.