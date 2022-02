auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

In Berlin ist am Samstagabend eine junge Frau krankenhausreif geschlagen worden. Die Polizei Berlin berichtete fälschlicherweise, es sei um einen Masken-Streit gegangen. Am Mittwoch dann nahm die Polizei das zurück – und ermittelt nun wegen Rassismus.