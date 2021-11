Was tun, wenn der Hund weg ist? Eine Berliner Familie lässt sich wirklich was einfallen, um ihren kleinen Jack Russel Terrier wiederzufinden. Jetzt gibt es ein Lebenszeichen.

Katzen sind ja bekanntlich zäh: Sie überleben Monate lang in leeren Wohnungen oder laufen notfalls 500 Kilometer nach Hause. Aber wie ist das mit Hunden? Seit gut zwei Monaten sucht Familie Brandts aus Berlin-Pankow ihren Hund Oskar. Der Jack Russell Terrier wurde von einem 12-jährigen Jungen vor einer Drogerie in Pankow gestohlen und in Kreuzberg wieder freigelassen.

Was tun, wenn der Hund entlaufen ist?

Die Familie sucht jetzt auf verschiedenen Wegen. Viele Helfer unterstützen sie. Um dem Hund die Suche nach dem Heimweg zu erleichtern, hat Friederike Brandts Duftspuren gelegt. Sie hat unter anderem ein T-Shirt von sich auf bestimmten Wegen an einem Band auf dem Boden entlang gezogen, damit der Hund den Geruch von seinem Frauchen aufnehmen und verfolgen kann.

Das Video im Tweet zeigt ihren Mann Felix Brandts auf der Suche nach Oskar:

Berlin sucht Oskar. Die Leberwursttorte wartet! 🐶 https://t.co/t1G3lduf4g

Suche nach Jack Russel Terrier Oskar: „Alle Hunde lieben Brathähnchen“

Außerdem hat sie sein Lieblingsfutter mit Wasser vermischt und die Flüssigkeit auf die Wege gesprüht. „Und ich habe tatsächlich auch ein Brathähnchen vom Händler unseres Vertrauens an einem Band auf dem Weg langgezogen. Alle Hunde lieben Brathähnchen“ , erzählt Brandts. Last but not least versprechen die Brandts denjenigen, die Oskar finden, 5.000 Euro.

Und tatsächlich: Die Familie habe endlich ein Lebenszeichen von dem kleinen Kämpfer bekommen, berichtete Felix Brandts vor wenigen Tagen auf Facebook. Eine junge Frau habe den Hund im Stadtteil Prenzlauer Berg gesichtet.

Drohne sollte Hunde vor Lava retten – doch dann kam das „A-Team“

Die Hoffnung wächst: Ein Spürhund hat Oskars Fährte aufgenommen