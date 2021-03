Wie Mammatus-Wolken entstehen

Der Fachbegriff dieser Wolke lautet: Cumulonimbus mamma, besser bekannt als Mammatuswolke. Mammatus ist vom lateinischen „Mamma“ abgeleitet und bedeutet Brust oder, na ja, auch Euter. Diesen Namen verdanken sie ihrem brust- oder beulenartigen Aussehen an der Unterseite.

Sie sind eine Unterart der Gewitterwolken und gehören zu den mächtigsten Wolkengebilden, die wir kennen: Mammatuswolken können sich bis zu mehreren Kilometern in die Höhe erstrecken. Sie treten übrigens häufig nach heftigen Unwettern und Gewittern auf – so war es gestern ja auch in Berlin.

Wie sie genau entstehen, ist noch unklar. Eine Theorie: Regen aus einer höheren Luftschicht fällt nach unten in eine viel trockenere Luftschicht und kühlt diese dadurch stark ab. Wenn der Niederschlag verdunstet ist, erwärmt sich Luft und steigt wieder auf. Das heißt: Die Luftmassen steigen nebeneinander auf und ab und das führt – vermutlich – zu diesen außergewöhnlichen Wolkengebilden.