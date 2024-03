Mein Kind war ein paar Wochen alt, als es mit Blaulicht nachts nach Nürnberg in die Kinderklinik musste (50km entfernt). Mit einer Freundin im Auto hinterher. In Nürnberg dann total die Orientierung verloren, trotz Navi,... heulend mitten auf der Kreuzung gestanden. Taxi hält an, kurz geschildert was los ist. „Steigt ein und fahrt mir nach.“ An der Klinik wollte ich ihm 20€ geben. „Geh rein und kümmer Dich um Dein Baby. Ich habe selber Kinder. Alles Gute für Euch.“ Und ist verschwunden. Das werde ich nie vergessen.