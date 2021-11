Erst vor ein paar Tagen hat Sara Blakely einen Mega-Deal abgeschlossen. Aus Dankbarkeit hat sie jedem einzelnen Mitarbeiter eine riesige Freude gemacht.

Für Sara Blakely läuft es zurzeit richtig gut. Erst vor wenigen Tagen hat sie einen Mega-Deal abgeschlossen. Der Investor Blackstone ist in ihr Unternehmen Spanx eingestiegen. Der Unterwäsche-Hersteller ist dabei mit einem Wert von 1,2 Milliarden Dollar bewertet worden.

Blakely behält aber eine „ signifikante Beteiligung “ an ihrem Unternehmen – und ist somit millionenschwer geworden.

Diesen gigantischen Erfolg wollte die Unternehmerin mit ihrer Belegschaft feiern und lud ihre 500 Mitarbeiter zu einem Umtrunk ein – einige vor Ort, viele aber auch per Videoschalte. Dabei bedankte sich Blakely bei ihrem Team für 21 erfolgreiche Jahre.

Unternehmerin bedankt sich bei Belegschaft für 21 erfolgreiche Jahre

Die Firma sei authentisch und freundlich geblieben und liefere Frauen großartige Produkte. „ Heute hier zu stehen und darüber nachzudenken, was wir schaffen konnten und was wir erreichen konnten “, sagte Blakely bei ihrer Ansprache immer wieder den Tränen nahe, markiere „ einen großen Moment für Unternehmerinnen “.

Flugtickets plus 10.000 Dollar Taschengeld als Geschenk

Und dann platze sie mit einer Überraschung heraus, die ihre Belegschaft erst in Jubel und dann in Tränen ausbrechen ließ. Blakely schenkte jedem Mitarbeiter zwei First-Class-Flugtickets – das Ziel kann sich jeder Mitarbeiter selbst aussuchen. Und obendrein bekommen ihre Angestellten zu den Tickets noch jeweils 10.000 Dollar Taschengeld.

Das Ganze hielt Blakely in einem Video fest, das sie auf Instagram teilte. Einige ihrer Angestellten verrieten ihrer Chefin im Anschluss an die Party auch schon, wohin sie fliegen wollen: Japan, Kroatien, Südafrika oder Antarktis, schwärmten einige der Frauen. Eine andere will ihre Flitterwochen auf Bora Bora verbringen.

Mit so einer spendablen Chefin macht das Arbeiten in Zukunft doch viel mehr Spaß!