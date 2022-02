Ein betrunkener Lasterfahrer hat auf einem Rasthof bei Bad Rappenau einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet – dabei wollte er eigentlich nur parken.

Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun am Autohof an der A6, Abfahrt Bad Rappenau. Ein Sattelzugfahrer hat am Montagabend gewaltig randaliert und einen Schaden von 100.000 Euro angerichtet.

Eigentlich wollte der betrunkene Mann seinen Laster mit zwei Traktoren auf dem Anhänger nur parken. Dabei hat er fünf Autos demoliert, sieben Menschen bekamen einen Schock, Polizei und Rettungsdienste kamen mit einem Großaufgebot.

Betrunkener Lasterfahrer bedroht Kollegen mit Schere

Ein Polizeisprecher sagte, dass auf dem Parkplatz, auf dem der Mann halten wollte, schon ein anderer Laster stand. Der Mann sei daraufhin zu diesem Fahrer in die Kabine gestiegen und habe ihn mit einer Schere bedroht – darauf habe der Bedrohte den Parkplatz freigemacht und sei weggefahren.

Der betrunkene Sattelzugfahrer stieg auch wieder in seine Fahrerkabine und drückte aufs Gas. Dabei rammte er laut Polizei auf der Straße manche Autos von hinten, andere beim Vorbeifahren. Dann kam er auch noch auf die falsche Straßenseite.

Mittlerweile hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Als Polizisten den Mann kontrollieren wollten, rastete er aus, schrie herum und wurde laut der Beamten aggressiv. Was mit einer Parkplatzsuche begann, endete für den betrunkenen Fahrer in Handschellen in einer Ausnüchterungszelle.