Ein 48-jähriger Mann hat am Dienstagabend für eine Reihe von Unfällen in Baden-Württemberg gesorgt. Begonnen hat alles mit einem Auffahrunfall in der Nähe Karlsruhe.

Der Tatverdächtige war nach Angaben der Polizei am frühen Abend in Rheinstetten im Kreis Karlsruhe an einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person beteiligt. Das war der Anfang einer spektakulären Fahrerflucht.

Fahrerflucht durch Baden mit mehreren Unfällen

Nach dem Unfall floh der 48-Jährige laut Polizei in Richtung Karlsruhe und verursachte dort in der Weststadt mehrere weitere Unfälle. Unter anderem streifte er eine Radfahrerin, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden musste.

Ausgebranntes Fahrzeug am Unfallort in Karlsruhe. Pressestelle Aaron Klewer / Einsatz-Report24

Geländewagen brennt in Wohngebiet aus

Schließlich überschlug sich der Geländewagen des Mannes in einem Wohngebiet und ging dort in Flammen auf. Doch damit endete die Unfallserie noch nicht.

Autofahrerin mit Messer bedroht

Nach kurzer Flucht zu Fuß bedrohte der Mann eine Autofahrerin mit einem Messer und brachte ihr Auto in seine Gewalt. Mit diesem verursachte er noch einen Unfall, bevor er auf der A5 in Richtung Süden flüchtete.

Lkw geklaut und Auto gerammt

Laut Polizei kam es noch zu einem Unfall bei Herbolzheim im Kreis Emmendingen nahe Freiburg. Dort raubte der Mann einen Lastwagen und rammte damit ein Auto, dass dann ein Stück weit mitgeschleift wurde. Die beiden Auto-Insassen wurden den Angaben nach verletzt.

Mann bei Freiburg festgenommen

Der Mann konnte schließlich gegen 21 Uhr bei Riegel im Landkreis Emmendingen bei Freiburg festgenommen werden. Warum der 48-Jährige die Unfälle verursachte, ist laut Polizei „noch völlig offen“.

#Rheinstetten/#Karlsruhe/#Freiburg - Tatverdächtiger verursacht mehrere Verkehrsunfälle und flüchtet mit verschiedenen Fahrzeugen. #Zeugengesucht! Zur PM: https://t.co/elkyu5yJKa Eure #Polizei #Karlsruhe https://t.co/bOedEcJCEn Polizei Karlsruhe, Twitter, 24.11.2020, 22:53 Uhr

Die Polizei ermittelt derzeit die näheren Umstände der einzelnen Taten. Dazu suchen die Ermittler nach Zeugen und weiteren Geschädigten, da es an der A5 noch mehr Zwischenfälle als bislang bekannt gegeben haben könnte. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Karlsruhe zu melden. Allein in Karlsruhe waren am Abend etwa 80 Polizeibeamte im Einsatz.