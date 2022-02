Amazon-Gründer Jeff Bezos hat sich die größte und teuerste Segeljacht der Welt bauen lassen. Das Problem: Die Superjacht kommt nicht ans Meer.

Die historische Koningshaven Brücke in Rotterdam steht Jeff Bezos im Weg – genauer gesagt seiner Megajacht, der Y721. Die hat er sich für rund 430 Millionen Euro in der Werft im niederländischen Alblasserdam bauen lassen. Mit 127 Metern Länge ist sie die größte Segelyacht der Welt und das längste Privatschiff, das in den Niederlanden je gebaut wurde. Sie hat drei große Decks und drei riesige Masten.

Der Weg zum Meer führt nur unter der Koningshaven Brücke durch

Diese drei Masten sind aber zu hoch – das Schiff kommt nicht unter der Koningshaven Brücke durch. Muss es aber, denn: „Es ist der einzige Weg zum Meer“ , erklärte ein Sprecher des Bürgermeisters von Rotterdam der Nachrichtenagentur AFP.

Die Werft hat jetzt bei der Stadtverwaltung Rotterdam beantragt, den mittleren Teil der stahlverkleideten Brücke zu entfernen, um Bezos Jacht ausliefern zu können. Danach soll alles wieder zurückgebaut werden. Immerhin: Der US-Milliardär hat wohl zugesichert, die Kosten dafür zu übernehmen.

Niederländer sind sauer wegen Bezos' Brücken-Aktion

Einige Niederländer finden das Vorhaben aber gar nicht gut, weil die Stadtverwaltung nach einer großen Renovierung im Jahr 2017 versprochen hatte, dass die Brücke nie abgebaut würde. Die Rotterdamer Koningshaven Brücke war 1878 erbaut und nach deutschen Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg 1940 wieder aufgebaut worden.