Wer auf Instagram Produkte verlinkt, muss das nur dann als Werbung kennzeichnen, wenn eine Gegenleistung fliesst. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Influencerinnen und Influencer dürfen nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) im Internet bei Fotos mit Produkten ohne einen Hinweis auf Werbung auf Firmen verweisen - wenn es nicht zu werblich wird. Entscheidend ist also, dass es keine Gegenleistungen für solche Postings gibt. Das betrifft zum Beispiel sogenannte Tap Tags bei Fotos auf Instagram, über die Nutzer auf die Profile von Herstellern oder Marken weitergeleitet werden.

Influencerinnen dürfen Produkte zeigen

Es ging um Klagen gegen die Influencerin Cathy Hummels, Leonie Hanne und Luisa-Maxime Huss vom Verband Sozialer Wettbewerb wegen unzulässiger Schleichwerbung. Das hier ist einer der umstrittenen Posts von Cathy Hummels.

Die Frauen bekamen nun weitgehend Recht. Posten Influencerinnen und Influencer also freiwillig Produkte mit Link zu den Instagram-Profilen der Firmen und kriegen dafür kein Geld vom Hersteller, dann ist das in der Regel in Ordnung. Sie müssen das Posting dann nicht als Werbung kennzeichnen.

Mit einer Ausnahme: Für einen Beitrag über eine Himbeermarmelade hatte eine der Influencerinnen eine Gegenleistung vom Unternehmen erhalten - ohne den Beitrag als Werbung zu kennzeichnen. Dies werteten die Richter als Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.

Um diese Marmeladenwerbung geht in dem Urteil: