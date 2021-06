US-Präsident Biden ist in Großbritannien eingetroffen, der ersten Station seiner Europareise. Dort findet der G7-Gipfel statt. Vorher will er eine große Impfstoff-Spende ankündigen.

Der US-Regierungsflieger Air Force One landete am Mittwochabend auf dem Militärflugplatz Mildenhall, rund 100 Kilometer nordöstlich von London. Großbritannien ist die erste Station von US-Präsident Joe Biden, weil dort am Wochenende der G7-Gipfel stattfindet.

USA wollen 500 Millionen Dosen Corona-Impfstoff spenden

Wie die Zeitungen Washington Post und New York Times berichten, wird Biden vor dem G7-Gipfel eine großzügige Impfstoff-Spende ankündigen. Demnach wollen die USA 500 Millionen Corona-Impfdosen von Biontech/Pfizer zum Selbstkostenpreis kaufen, um sie anderen Ländern zu spenden. Die ersten 200 Millionen sollen demnach noch in diesem Jahr ausgeliefert werden.

Mindestens drei Viertel sollen über die Covax-Initiative verteilt werden. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, die Ungleichheit zwischen reichen Industrieländern und armen Schwellen- und Entwicklungsländern bei den Corona-Impfungen zu verringern. Besonders die reichen USA stehen unter Druck, mehr gegen den weltweiten Impfstoffmangel zu unternehmen.

Corona-Impfstoffe: Das sind die Unterschiede – Nebenwirkungen, Preis, Verfügbarkeit

Corona-Pandemie und ihre Folgen – zentrales Thema bei G7-Gipfel

Ab Freitag ist Biden beim dreitägigen G7-Gipfel in Cornwall, wo die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen über eine Reihe von Themen beraten – darunter die Folgen der Corona-Pandemie, Klima- und Artenschutz, aber auch die Stärkung gemeinsamer demokratischer Werte. Am Rande des Gipfels will sich Biden auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen.

Biden ist der 46. US-Präsident – Sein Weg ins Weiße Haus im Ticker zum Nachlesen

Biden will sich mit Russlands Präsidenten Putin treffen

Am Mittwoch kommender Woche ist dann ein mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen Bidens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf vorgesehen. „Wir suchen nicht den Konflikt mit Russland. Wir wollen eine stabile, vorhersehbare Beziehung“ , sagte Biden kurz nach seiner Ankunft in Großbritannien auf dem Luftwaffenstützpunkt Mildenhall.

Dennoch warnte Biden Richtung Moskau, dass die Vereinigten Staaten reagieren würden, wenn die russische Regierung „schädliche Handlungen“ wie die Verletzung der Souveränität anderer Länder begehe.