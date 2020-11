Der Demokrat Joe Biden gewinnt die US-Wahl. Noch-Amtsinhaber Donald Trump wiederholte kurz darauf seine Wahlbetrugsvorwürfe. Er drohte in den letzten Tagen mehrfach: Er wolle bis vor den Supreme Court.

Mehrere US-Medienberichte melden: Der demokratische Herausforderer Joe Biden gewinnt die US-Wahl. Donald Trump ging bereits in der Wahlnacht am 3. November gerichtlich gegen die Wahl vor. Er drohte sogar, vor das Supreme Court – das oberste Verfassungsgericht in den USA – zu ziehen. Haben seine Klagen Aussicht auf Erfolg?

Was macht Trump?

Donald Trump hat in unzähligen Tweets und mehreren Pressekonferenzen behauptet, es gäbe Ungereimtheiten und Wahlbetrug. Bisher nennt er dafür keine Fakten, hat aber bereits mehrfach Klage in einigen Bundesstaaten eingereicht.

SWR3 Live-Ticker: Hier informieren wir dich über den aktuellen Stand der US-Wahl

Wie gehen die Bundesstaaten damit um?

Das Trump-Lager hat in den US-Bundesstaaten in Michigan, Pennsylvania, Nevada und Georgia Klage eingereicht und eine Neuauszählung der Stimmen in Wisconsin beantragt. Vor allem bei den Klagen in Pennsylvania, genauer gesagt in Philadelphia, ging es darum, Briefwahlstimmen nicht mehr zählen zu lassen. Diese ausgezählten Stimmen hatten Trumps Vorsprung dramatisch verkleinert.

Das Oberste Gericht in Nevada lehnte es bereits ab, den Auszählungsprozess in Las Vegas (Nevada) zu stoppen. Allerdings gab es eine Einigung darüber, dass weitere Wahlbeobachter eingesetzt werden würden.

In Georgia wurde ebenfalls eine Klage abgewiesen. Hier ging es um 53 angeblich fragwürdige Briefwahlstimmen. Anwälte der Republikaner behaupteten, diese seien nicht rechtzeitig angekommen – das wurde aber von Wahlhelfern vor Ort widerlegt.

Was ist das Ziel von Trump?

Über das Ziel der Klagen und juristischen Einwände gegen die Auszählungen und abgegeben Stimmen sagte die Jura-Professorin Franita Tolson bereits vor Bidens Wahlsieg gegenüber dem Sender CNN:

Ich denke, dass ein großes Ziel der Rechtsstreitigkeiten ist, die Story zu ändern. Von einem möglichen Sieger Biden hin zu einer Story über eine fehlerhafte oder sogar betrügerischen Wahl. Franita Tolson, Jura-Professorin

Auch der Wahlrechtsexperte Richard Hasen stimmt ihr bei CNN zu: „Diese Klagen zielen nur darauf, die Öffentlichkeit anzustacheln und nicht auf legitime Rechtsstreitigkeiten.“

Andere Rechtsexperten sehen die Klagen von Trump und den Republikaner mit gemischten Gefühlen: Ob das Supreme Court die Klage über Neuauszählung einzelner Bundesstaaten ablehnt, hängt auch davon ab, ob das Ergebnis dort Einfluss auf den Wahlsieg hatte.

Wie geht es jetzt weiter?

Wenn Biden die notwendigen Stimmen hat, werden langwierige Prozesse unwahrscheinlicher. Falls nicht, hat Trump möglicherweise Erfolg seine Klagen vor höhere Gerichte – und möglicherweise auch vor das US Bundesverfassungsgericht – zu bringen. Das kann nur ein näherer Blick auf das Wahlergebnis klären.

Was Trump jetzt erwartet

Neben dem Gesichtsverlust vor seinen Anhängern spielte ein anderer Grund womöglich auch noch eine Rolle in Trumps erbittertem Kampf gegen die Niederlage bei der Wahl. Wird Biden am 20. Januar 2021 als Nachfolger im Amt vereidigt, ist Trump leichter juristisch zu belangen. Laut der New York Times laufen über 15 Verfahren gegen den ehemaligen Immobilienmogul und Reality TV-Star, unter anderem wegen Steuervergehen, Vergehen im Zusammenhang mit Wahlkampffinanzierung und Behinderung der Justiz während seiner Amtszeit.

Im Amt genießt er keine volle Immunität, ist aber besser geschützt gegen Klagen und Verfahren. Wenn er nicht mehr US-Präsident ist, könnten einzelne Bundesstaaten ihn tatsächlich strafrechtlich einfacher verfolgen. Das gab es so bisher nicht in der Geschichte der USA. Wahlsieger Biden hätte als Präsident die Möglichkeit, Trump zu begnadigen. Dass er das macht – wie einst Gerald Ford Richard Nixon nach der Watergate Affäre – ist möglich, hätte aber nur auf Bundesebene Bedeutung. Einzelne Bundesstaaten könnten dennoch vor Gericht gegen die Privatperson Trump vorgehen.