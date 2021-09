US-Präsident Joe Biden will Dokumente aus der FBI-Untersuchung zu den Anschlägen vom 11. September freigeben. Die zentrale Frage: Welche Rolle spielte Saudi-Arabien?

Es war eines der großen Wahlversprechen von Joe Biden: Nach 20 Jahren sollen die Akten rund um die Anschläge vom 11. September 2001 freigegeben werden und von der Öffentlichkeit eingesehen werden können. Der Präsident wies das Justizministerium und andere Behörden am Freitag per Dekret an, zu prüfen, welche Unterlagen zu den Ermittlungen der Bundespolizei FBI veröffentlicht werden können. Freigegebene Dokumente müssen dann in den nächsten sechs Monaten zugänglich gemacht werden.

Originalaufnahmen zum 11. September 2001

Als ich für das Amt des Präsidenten kandidierte, habe ich mich verpflichtet, für Transparenz bei der Freigabe von Dokumenten über die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf Amerika zu sorgen. Während wir uns dem 20. Jahrestag dieses tragischen Tages nähern, erfülle ich dieses Versprechen.

Opferfamilien wollen wissen, welche Rolle Saudi-Arabien gespielt hat

Angehörige der Opfer drängen seit Jahren auf mehr Informationen darüber, was das FBI bei seiner Untersuchung herausgefunden hat. Insbesondere geht es um die Rolle von Saudi-Arabien, dem die Opferfamilien Komplizenschaft vorwerfen. Sie haben deswegen das Land verklagt und erhoffen sich von einer Veröffentlichung bislang unter Verschluss gehaltener Ermittlungsunterlagen neue Erkenntnisse. Sie verdächtigen außerdem das FBI, belastende Beweise gegen Saudi-Arabien zerstört zu haben.

Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Kaida – die meisten von ihnen saudi-arabische Staatsbürger – hatten vor 20 Jahren Flugzeuge entführt und in das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington gesteuert. Bei den Anschlägen wurden fast 3.000 Menschen getötet.

9/11-Kommission sieht keine Beweise gegen Saudi-Arabien