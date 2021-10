Schon seit dem Spätsommer hatte niemand etwas von dem Mann gehört. Bei Mäharbeiten kam jetzt die traurige Wahrheit ans Licht.

Es ist eine traurige Geschichte – und sie beginnt schon vor mehreren Wochen: Da muss ein 44-Jähriger aus dem Bodenseekreis mit seinem Porsche von der Straße abgekommen sein. Warum, ist unklar.

44-Jähriger kam wohl von Bietingen und rutschte ins Wasser

Er sei wohl auf der B34 von Bietingen kommend in Richtung Schweizer Grenze gefahren, als sich der Unfall auf Höhe der Einfahrt ins neue Industriegebiet ereignete, berichtet die Polizei. Dabei rutschte er nach rechts von der Straße ab.

Im abschüssigen Gelände sei er dann abwärts gerollt, habe einen Begrenzungszaun durchbrochen und sei schließlich rückwärts in ein Rückhaltebecken hineingerutscht. Dann füllte sich das Auto laut Polizei bis zu den Sitzen mit Wasser. Ertrunken ist der Mann also nicht. Er sei mutmaßlich an seinen Verletzungen verstorben, die er sich durch den Unfall zugezogen haben könnte.

Straßenarbeiter findet toten Autofahrer bei Mäharbeiten

Am Mittwochmorgen – Wochen später – hat ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei dort gemäht. Dabei entdeckte er den Porsche im Rückhaltebecken – und den toten 44-Jährigen.

Die Freiwillige Feuerwehr Gottmadingen pumpte dann das Becken leer und der Porsche wurde mit Hilfe eines Krans des THW geborgen. Eine Notärztin kam, konnte bei dem im Auto sitzenden Mann aber nur noch den Tod feststellen.