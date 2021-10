Mit sofortiger Wirkung hat der Medienkonzern Axel Springer Bild-Chefredakteur Julian Reichelt von seinen Aufgaben entbunden. Vorausgegangen waren Vorwürfe wie Machtmissbrauch.

Das interne Compliance-Verfahren vor einem halben Jahr hatte Bild-Chefredakteur Julian Reichlet noch überstanden. Doch nun gibt es neue Vorwürfe gegen Reichelt. Der Medien-Konzern hat ihn deswegen von allen Aufgaben entbunden.

Warum muss Reichelt gehen?

Springer begründet das Ende der Zusammenarbeit mit Reichelt an der Spitze von Deutschlands größter Boulevardzeitung so: „ Als Folge von Presserecherchen hatte das Unternehmen in den letzten Tagen neue Erkenntnisse über das aktuelle Verhalten von Julian Reichelt gewonnen. Diesen Informationen ist das Unternehmen nachgegangen. Dabei hat der Vorstand erfahren, dass Julian Reichelt auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens im Frühjahr 2021 Privates und Berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt hat. “

Interne Verfahren gegen Chefredakteur Reichelt gab es schon im Frühjahr

Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen den 41 Jahre alten Reichelt standen seit Anfang März im Raum. Damals hatte der Spiegel berichtet, dass rund ein halbes Dutzend Mitarbeiterinnen dem Medienhaus Vorfälle aus den vergangenen Jahren angezeigt hätte. Nach der Veröffentlichung der Anschuldigungen wurde Reichelt auf eigenen Wunsch freigestellt, das Unternehmen leitete eine Compliance-Untersuchung zur Prüfung der Vorwürfe ein. Das ist, vereinfacht gesagt, eine Untersuchung durch ein Unternehmen, ob sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an interne Regeln und den Unternehmenskodex hält.

Der Axel-Springer Konzern prüfte die Vorwürfe und kam zu dem Ergebnis, dass Reichelt seinen Posten behalten sollte. Nach der befristeten Freistellung kehrte Reichelt zunächst wieder zu Deutschlands größter Boulevardzeitung zurück.

Am Montagabend erklärte der Springer-Konzern ebenfalls, dass es im Rahmen des Compliance-Verfahrens gegen Reichelt nie den Vorwurf sexueller Belästigung oder sexueller Übergriffe gegeben habe. „ Es gab aber den Vorwurf einvernehmlicher Liebesbeziehungen zu Bild-Mitarbeiterinnen und Hinweise auf Machtmissbrauch in diesem Zusammenhang “, hieß es. Bewiesen und eingeräumt worden sei eine frühere Beziehung zu einer Mitarbeiterin von Bild. Umstritten sei geblieben, ob dieser Mitarbeiterin dadurch berufliche Vorteile gewährt worden seien.

Woher kamen die neuen Vorwürfe gegen den Bild-Chef?

Die New York Times hatte nun am Wochenende einen langen Bericht über den Medienkonzern Axel Springer auch mit Blick auf die Pläne zur Übernahme der US-Mediengruppe Politico veröffentlicht.

In dem Artikel ging es auch um Reichelt. Die Zeitung verwies auf bislang nicht veröffentlichte monatelange Recherchen eines Investigativ-Teams der Ippen-Mediengruppe zum vermeintlichem Machtmissbrauch bei Springer. Die Spitze der Ippen-Mediengruppe hatte dann allerdings diese Veröffentlichung gestoppt. Ein Verlagssprecher von Ippen erklärte dazu, das Unternehmen müsse als Mediengruppe im direkten Wettbewerb mit der Bild „ sehr genau darauf achten, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden “. Der Deutsche Journalisten-Verband kritisiert das Vorgehen.

Springer Chef: Reichelt hat die Bild weiterentwickelt

Springer-Chef Mathias Döpfner sagte am Montag: „ Julian Reichelt hat Bild journalistisch hervorragend entwickelt und mit Bild Live die Marke zukunftsfähig gemacht. Wir hätten den mit der Redaktion und dem Verlag eingeschlagenen Weg der kulturellen Erneuerung bei Bild gemeinsam mit Julian Reichelt gerne fortgesetzt. Dies ist nun nicht mehr möglich. “

Neuer Chefredakteur der Bild soll der 37-Jährige Johannes Boie werden, der derzeit Chefredakteur der Welt am Sonntag ist.