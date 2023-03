Die 21-jährige Sängerin Billie Eilish hat alle Social-Media-Apps von ihrem Handy geschmissen.

Instagram, Tiktok, Facebook – manchmal könnte man glatt meinen, das Leben vieler Menschen spiele sich nur noch in den sozialen Medien ab. Auch Stars und VIPs tummeln sich da und geben einen kleinen Einblick in ihre – vermeintliche – Glanz- und Glamourwelt.

Billie Eilish über Social Media: „Das gefällt mir nicht“

Ganz anders Popsängerin Billie Eilish: Die 21-Jährige ist offenbar ganz aus dem Gebrauch sozialer Medien ausgestiegen. In einem vorab veröffentlichten Clip des Podcasts Conan O'Brien Needs A Friend sagte sie:

Ich schaue es mir nicht mehr an. Ich habe das alles von meinem Telefon gelöscht, was für mich eine so große Sache ist.

Billie Eilish begründete dies unter anderem damit, dass sie sich nicht wohlfühle, sich Beiträge über sich selbst anzusehen. „ Das gefällt mir nicht .“ Was sie aber außerdem am Internet beunruhige, sei, „ wie leichtgläubig es einen macht “.

Alles, was ich im Internet lese, glaube ich. Ich weiß genau, dass das dumm ist, und ich sollte das nicht tun, denn ich habe Beweise dafür, dass nicht alles wahr ist; fast nichts ist davon wahr.

Ob die Sängerin ihre bestehenden Kanäle nur nicht mehr aktiv betreibt oder gänzlich löschen will, ist allerdings noch nicht bekannt. Das letzte Foto auf ihrem Instagram-Kanal ist erst einen Tag alt. Es zeigt allerdings auch nur einen Sonnenuntergang am Meer. Geschrieben hat Eilish nichts zu dem Bild.