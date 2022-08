Das ist wirklich eine kleine Revolution! Schottische Schülerinnen und Studentinnen bekamen Tampons oder Binden bereits gratis, aber jetzt müssen die Artikel in allen öffentlichen Gebäuden verfügbar sein.

Weltweit als erstes Land haben schottische Frauen ab Montag einen Rechtsanspruch auf kostenlose Produkte rund um die Regel. Stadtverwaltungen und Bildungseinrichtungen sind jetzt verpflichtet, Menstruationsartikel jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung zu stellen.

Wir sind stolz darauf, die erste nationale Regierung der Welt zu sein, die solche Maßnahmen ergreift.

Robison dankt allen jungen Frauen und Mädchen, die an der Umsetzung des Gesetzes mitentwickelt haben. Sie haben „entscheidend dazu beigetragen, die besten Zugangsmöglichkeiten zu Produkten zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen.“

Schottland: Binden und Tampons jetzt gratis

Vor knapp zwei Jahren hatte das schottische Regionalparlament einstimmig für den kostenlosen Zugang zu den Produkten in öffentlichen Gebäuden gestimmt. Der kostenlose Zugang sei „grundlegend für Gleichheit und Würde“ , erklärte die schottische Ministerin für soziale Gerechtigkeit.

PMS – Prämenstruelles Syndrom

Binden und Tampons kosten Frauen Tausende Euros

Jede Frau hat monatlich drei bis sieben Tage lang ihre Regelblutung – und das rund 450 Mal in ihrem Leben. Mehrere Umfragen – darunter eine unter Frauen in Großbritannien – haben ergeben, dass Frauen dafür rund 20.000 Euro ausgeben müssen. Zu den Kosten wurden Damenhygieneartikel, Schmerzmittel, Trost-Schokolade und zum Beispiel neue Unterwäsche wegen blutiger Flecken gezählt.

In jedem Fall ist eines klar: Auch die Periode muss Frau sich „leisten“ können. In Schottland ist das jetzt per Gesetz geregelt.