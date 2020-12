Impfstoff gegen Coronavirus – Biontech und Pfizer beantragen Notfallzulassung in den USA

Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein Partner Pfizer wollen bis zum Wochenende die Notfallzulassung ihres Corona-Impfstoffs in den USA beantragen. Wir erklären, was das konkret bedeutet und wann eine Zulassung in Deutschland erfolgen könnte.