Eine Explosion hat einen Autobahn-Blitzer zerstört und meterweit geschleudert. Die Reaktionen im Netz sind gemischt. Für die Suche nach dem Täter hat die Polizei eine Idee.

Wer geblitzt wird, ärgert sich darüber oder wird sogar richtig wütend. Daher liegt es auf der Hand, dass viele schadenfroh sind, wenn sie von einem gesprengten Blitzer auf der A4 erfahren. „ Der Typ sollte einen Orden kriegen “, schreibt Mario auf der SWR3-Facebook-Seite und rund 30 andere stimmen ihm zu.

Da war wohl wirklich jemand sauer... So ganz spaßig ist die Sache allerdings nicht. Der Zeuge, der den zerstörten...Posted by SWR3 on Tuesday, April 12, 2022

Blitzer auf der A4 gesprengt – was ist passiert?

Ein Autofahrer war in der Nacht auf Sonntag auf der A4 im Rheinisch-Bergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) unterwegs, als er plötzlich größeren Splitterteilen ausweichen musste, über die er sonst gefahren wäre. Dabei wurde er gegen Viertel vor 4 Uhr am frühen Morgen auf einen Anhänger aufmerksam, der zerstört in Höhe der Anschlussstelle Untereschbach herumlag. Jemand hatte die Anlage zuvor gesprengt und die Beamten gehen davon aus, dass die Wucht so heftig war, dass der Anhänger mehrere Meter durch die Luft geflogen ist.

Manche finden das beunruhigend: „ Was das für ein Sprengkörper war? Handgranate aus dem ehemaligen Jugoslawien? Schwarzmarkt?...das ist eher erschreckend “, schreibt Horst auf der SWR3-Facebook-Seite dazu.

Die Polizei macht auf SWR3-Anfrage am heutigen Mittwoch keine Angaben dazu. Wenn es Neuigkeiten gebe, werde man die Öffentlichkeit das wissen lassen, hat eine Sprecherin gesagt. Die Festplatte mit den Aufnahmen der Geblitzten sei aber gesichert worden und vielleicht seien ja dabei Hinweise zu finden, wer den Blitzer gesprengt hat.

Wer hat den Blitzer auf der A4 bei Untereschbach gesprengt?

Jetzt ermittelt die Polizei, um den oder die bisher unbekannten Täter zu finden. Nicht alle haben Verständnis dafür, dass er oder sie den Blitzer auf der A4 bei Overath gesprengt haben.

Es wurde etwas von irgendeinem in die Luft gesprengt und hat somit Menschenleben gefährdet! Jeder, der Auto fährt, weiß wie gefährlich Gegenstände, tote Tiere oder sonst was, auf den Straßen ist. Gerade auf Autobahnen... [...] Es rennt jemand rum, der einfach mal so etwas in die Luft gesprengt hat und guten Gewissens weg gefahren ist... Menschenleben fahrlässig gefährdet hat....

Katharinas Kommentar kommt bisher auf 82 Likes.