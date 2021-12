In der Eifel blitzt der Weihnachtsmann jetzt persönlich

Unbekannte haben in der Eifel ein Blitz-Gerät an einer Straße in einen Weihnachtsmann-Schlitten mitsamt Rentieren umdekoriert. Die Stadt entscheidet: Er darf sitzenbleiben!