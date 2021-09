Nach Bagger-Ausraster in Blumberg: Handwerker starten Spenden-Aktion

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Vor einem Monat richtete ein Handwerker mit einem Bagger an einem Haus in Blumberg reichlich Schaden an. Jetzt gibt es eine Spenden-Aktion – allerdings nicht für die Geschädigten.