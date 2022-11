In der Affäre um die Fußball-WM 2006 hat das Landgericht Frankfurt die Verfahren gegen die früheren DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger sowie Ex-DFB-Generalsekretär Horst Schmidt eingestellt. Das teilten Schmidts Anwälte mit. Alle drei Ex-Funktionäre waren schon in der Schweiz angeklagt. Das Verfahren war aber wegen Verjährung eingestellt worden. Die Anwälte erklärten nun, dass laut Schengener Abkommen in derselben Sache nicht in zwei Ländern ermittelt werden darf. Deshalb habe das Frankfurter Gericht das Verfahren einstellen müssen. Eigentlich sollte aufgeklärt werden, ob das deutsche Organisationskomitee 6,7 Millionen Euro unrechtmäßig eingesetzt hat, um den Zuschlag für die Fußball-WM 2006 zu bekommen.