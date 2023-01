Es gab wohl eine Explosion, dann war von dem Wohnhaus nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Die Ursache ist völlig unklar. Bei dem Einsturz ist vermutlich die Eigentümerin gestorben.

Zahlreiche Anwohner hatten beim Notruf einen lauten Knall gemeldet. Steine liegen auf der Straße. Das zweieinhalbgeschossige Gebäude ist komplett eingestürzt. Nach mehrstündiger Suche fanden Rettungskräfte die Leiche einer Frau. Es ist vermutlich die 61-jährige Hausbesitzerin.

Eine Tote unter den Trümmern

Neben der Eigentümerin wohnten laut Polizei noch zwei andere Menschen in dem Haus. Einer sei zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zu Hause gewesen, der andere konnte sich leicht verletzt selbst aus den Trümmern befreien. Die Feuerwehr vermutet keine weiteren Opfer. Rettungshunde hätten an einigen Stellen angeschlagen, an denen aber niemand gefunden worden sei, so Feuerwehr-Einsatzleiter Simon Heußen.

Die Feuerwehr hat in den frühen Morgenstunden mit der Bergung der Leiche begonnen. Feuerwehr, Rettungsdienst, Rettungshundestaffeln und Technisches Hilfswerk (THW) waren mit 160 Einsatzkräften an der Unglücksstelle.

#Update von der Einsatzstelle durch unseren Einsatzleiter Simon Heußen. #fwbo #EinsatzfürBochum https://t.co/btCIrj9cOS

Gas vermutlich Ursache für Explosion

Offenbar hatte es am Dienstagabend eine Art Explosion gegeben, die zum Einsturz des Mehrfamilienhauses im Bochumer Stadtteil Linden führte. Das Gebäude selbst hatte laut Stadtwerken keinen Gasanschluss – es wurde allerdings Gas im Kanal und in umliegenden Häusern gemessen. Man gehe deshalb davon aus, dass dort Gas ausgetreten sei, so Heußen. Sechs Mehrfamilienhäuser in der Nachbarschaft seien evakuiert worden.