Fynn Kliemann kennen wir als lässigen, ein bisschen verpeilten Youtuber mit dem Herz am richtigen Fleck. Eine Recherche des ZDF Magazin Royal kratzt jetzt heftig an diesem Image und stellt ihn als ziemlich durchtriebenen Corona-Maskenbetrüger dar.

Mal kauft und renoviert er ein Hausboot und macht später eine Netflix-Doku daraus, mal lebt er easy mit anderen Generation-Y-lern im Kliemannsland, mal macht er eine Platte, und mal etabliert er ein Ferien-Wohnungs-Portal für die gute Sache. Fynn Kliemann ist ein umgänglicher Typ mit dem man gut auskommt, der irgendwie alles kann oder hinbekommt. Alle mögen ihn, er ist auf Galas, bekommt Preise und Auszeichnungen. Kliemann hat auch lange mit dem Content-Netzwerk „Funk“ von ARD und ZDF zusammengearbeitet.

Jan Böhmermann zeigt unsaubere Geschäftspraktiken von Kliemann

Jan Böhmermann und das Team vom ZDF Magazin Royale reiben Kliemann und sein Gut-Menschen-Image nun ordentlich auf. Der knapp 30-minütige Beitrag plätschert erst mal vor sich hin. Böhmermann erklärt, woher wir Kliemann kennen und erklärt, dass der Youtuber selbst schon bei ihm in der Sendung war.

Dann geht es los: Böhmermann zeigt eine mit Screenshots belegte Spendenaktion von Kliemanns Urlaubsportal LDGG „Lass es Dir gut gehen“ und fragt dafür bei den angeblichen Kooperationspartnern nach – Aktion Deutschland und den Tafeln Deutschland. Das macht klar: Die angebliche Spendenaktion war gar keine; aus dem Wort „Spenden“ auf der Homepage wird auf einmal „Soli-Beitrag“, wohin das Geld – gut 10.000 Euro – geht, weiß man nicht.

„ Geschenkt “, möchte man vielleicht noch rufen, vielleicht eine kleiner Privatstreit?! Doch dann geht es um Corona-Masken, die Kliemann zusammen mit seinem Geschäftsparnter Tom Illbruck – einem ehemaligen Basketball-Nationalspieler, dem auch mal das Modelabel „Capone“ gehörte – verkauft haben soll. Und ab da nimmt die Sendung so richtig Fahrt auf. Oder um es mit den Worten von Medienjournalist Stefan Niggemeier zu sagen:

Hab rund ne Viertelstunde gedacht: Okay, bisschen unsauber, aber doch irgendwie Kleinkram, aufgeblasen, Privatfehde, naja. Und dann Kinnlade auf dem Tisch. @janboehm entlarvt @fimbim als Maskenbetrüger. #oderwas https://t.co/eUebJmOTsz

Betrug: Wurden Kliemanns Corona-Masken gar nicht fair produziert?

Die beiden Geschäftsmänner Kliemann und Illbruck rühmen sich damit, dass ihre Masken fair in Europa, genauer gesagt Portugal und Serbien, produziert sein sollen.

Damit gewinnen die beiden auch den Versandhändler „aboutyou“ als Großabnehmer und das Geschäft läuft richtig gut:

Doch laut Böhmermann und seinem Team kommt ein Großteil der Masken gar nicht aus Portugal und Serbien, sondern wird in Bangladesch und später auch Vietnam produziert. Die Herkunft sollen Kliemann und Illbruck aber bewusst versucht haben, zu verbergen.

Laut der ZDF-Magazin-Royal-Recherche lag der der durchschnittliche Monatslohn der Angestellten in der Näherei bei 130 Dollar. Dieses Einkommen läge zwar über dem dortigen Mindestlohn, würde aber nur etwa die Hälfte des Existenzminimums betragen, heißt es.

Fynn Kliemann: Fehlerhafte Masken an Flüchtlinge geschickt?

Und dann kommt der eigentliche Schock-Moment der Sendung: Eine der ersten Tranchen von 100.000 Masken aus Bangladesch soll von mangelhafter Qualität gewesen sein und damit nicht für den Verkauf in Europa geeignet. Doch die beiden Unternehmer haben wohl eine Idee: Die fehlerhaften Masken sollen für Flüchtlingscamps nach Bosnien und Griechenland gespendet werden.

Das ZDF-Magazin Royale veröffentlicht dazu den Screenshot eines privaten Chatverlaufs.

Demnach soll Illbruck geschrieben haben:

„ kannst du mir 50 K vom dem Bangladesh kram rüberschicken, wir können die sofort in ein camp nach Samos Griechenland und Bihac in Bosnien schicken. “

Antwort Klymann: „ 100.000 falsche Masken sind vollzählig hier. Logistik klappt [mit Tränen lachender Smiley]“

Illbruck: „Dann her damit bitte :-)“

Äußerung von Illbruck und Kliemann steht noch aus

Bereits vor der Sendung hatte sich Kliemann zu den Anfragen, die das ZDF-Magazin-Royal-Team geäußert. Eine Taktik, die von Journalisten kritisiert wird. Allerdings dürfte ihm zu dem Zeitpunkt nicht klar gewesen sein, wie tief das Recherche-Team gegraben hatte. Dass die Masken zum großen Teil aus Asien stammen sollen, erwähnt er nicht.

Seit die Sendung nun auf Youtube gelaufen ist, gibt es noch keine Reaktion von Kliemann oder Illbruck (Stand Freitag, 13:20 Uhr).

Doch eine Reaktion gibt es schon von anderer Seite: Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis hat Kliemann den Sonderpreis des Next Economy Awards aberkannt – wegen Anwendung unlauterer Methoden und Hintergehen der Stiftung durch Greenwashing. Das Datum der Pressemitteilung ist der 6.5.2022.

Auf der Webseite lmaafk.de hat das Magazin Royal die gesamte Recherche veröffentlicht.