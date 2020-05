Ein 58 Jahre alter Mann und sein 30 Jahre alter Sohn sind auf dem Rhein bei Otterstadt überfahren worden. Der 30-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er starb.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Sportboot und einem Schlauchboot auf dem Rhein zwischen Otterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) und Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Donnerstag ein 30 Jahre alter Mann gestorben.

Ein Rettungshubschrauber hat den schwerverletzten Vater in ein Krankenhaus gebracht. René Priebe / PR-Video

Ein Vater war mit seinem Sohn in einem Schlauchboot auf dem Fluss unterwegs, als das Sportboot sie überfuhr. Die Wasserschutzpolizei Göppingen bestätigte dem SWR, dass Vater und Sohn bei dem Zusammenstoß mit dem Sportboot über Bord gingen. Beide konnten zwar an Land gebracht werden, der 30-Jährige wurde aber so schwer verletzt, dass er dort starb. Der schwer verletzte Vater kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Sportboot soll Schlauchboot übersehen haben

Nach Angaben der Polizei kam es zu dem Unfall, nachdem das Sportboot die Fähre überholt hatte, die dort auf dem Rhein zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz pendelt, und danach beschleunigte. Der Sportbootfahrer soll dabei das Schlauchboot übersehen und überfahren haben.