Siebeneinhalb Monate saß Boris Becker in Großbritannien in Haft. Im Gespräch mit Steven Gätjen in SAT.1 hat er ausführlich über seine Zeit im Gefängnis geredet. Ein Häftling wollte ihn umbringen.