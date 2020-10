In London steht der frühere Tennisprofi Boris Becker vor Gericht. Er soll in seinem Insolvenzverfahren seine Vermögensverhältnisse nicht korrekt angegeben haben. Im schlimmsten Fall drohen ihm sieben Jahre Gefängnis.

Im Jahr 2017 ist Boris Becker von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Seitdem muss er bestimmte Insolvenzauflagen erfüllen — dazu zählt auch, korrekte Angaben über das eigene Vermögen zu machen.

Dabei soll Becker wohl einiges verheimlicht haben: diverse Konten, eine Wohnung in London, zwei Grundstücke in Deutschland und wohl auch Anteile an einer belgischen Firma. Und das ist keine Bagatelle. Dem einstigen Tennisstar drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis. Becker selbst sagt, er sei unschuldig.

Die Lage für Boris Becker ist ernst, berichtet SWR3-London-Korrespondentin Imke Köhler:

Verfahren startet mit Anhörung

Das Verfahren gegen Boris Becker startet am Vormittag mit einer Anhörung. Es wird erwartet, dass Becker persönlich erscheint, er könnte aber auch online zugeschaltet werden.

Bei dieser Anhörung geht es zunächst um organisatorische Fragen: Es werden unter anderem die Personalien festgestellt und es wird ein Termin für den eigentlichen Prozessbeginn bestimmt.