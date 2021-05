Erst Lehmann, dann Aogo – jetzt steht Tübingens OB Boris Palmer (Grüne) wegen eines Zitats zu der Angelegenheit in der Kritik, das er selbst als „ironisch“ verstanden wissen will. Die Grünen im Südwesten leiteten ein Ausschlussverfahren ein.

Wieder eine neue Wendung in dem Eklat, der ursprünglich mit einer rassistischen Äußerung von Deutschlands Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann begonnen und sich auf den von ihm beleidigten Ex-Nationalspieler Dennis Aogo ausgeweitet hatte. Beide haben mittlerweile ihre Engagements bei TV-Sendern verloren.

Palmer: „Der Aogo ist ein schlimmer Rassist“

Diesmal geht es um den grünen Tübinger Oberbürgermeister und Provokateur Boris Palmer: Im Zuge der Diskussion mit Facebook-Nutzern hatte Palmer am Freitag ein angebliches Aogo-Zitat aufgegriffen, in dem das mittlerweile sogenannte „N-Wort“ benutzt worden war – eine ehemals gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze. Dann kommentierte er, offensichtlich ironisch gemeint: „ Der Aogo ist ein schlimmer Rassist .“

Zur Begründung verwies er auf einen nicht-verifizierten Facebook-Kommentar, in dem ohne jeden Beleg behauptet worden war, Aogo habe das Zitat getätigt und darin das Wort für sich selbst benutzt.

Palmer selbst erklärte am Samstag in einem langen Facebook-Statement, er habe eine Debatte mit dem Stilmittel der Ironie ins Groteske überzeichnet. „ Meine Kritik am Auftrittsverbot von Aogo und Lehmann mit Rassismus in Verbindung zu bringen, ist so absurd, wie Dennis Aogo zu einem 'schlimmen Rassisten' zu erklären, weil ihm im Internet rassistische Aussagen in den Mund gelegt werden .“ Der OB sprach von einer „ Cancel-Culture “:

@Sprachjakobinat Ich habe gestern mit Jens Lehmann auch Dennis Aogo in Schutz genommen. Sein Satz, „Trainieren bis zur...Posted by Boris Palmer on Friday, May 7, 2021 Boris, Facebook

„Herr Palmer, wie viele Schoppen hatten sie eigentlich gestern Abend?“

Sein Post hatte am Samstagmittag fast 3.000 Likes. Viele User, die darunter kommentieren, kritisieren ihn jedoch: „ Lieber Boris Palmer “, schreibt ein User, „ Sie sollten solche Diskussionen schlicht und einfach lassen und sich auf die vielen wichtigen Dinge konzentrieren. Es wäre ein Jammer, wenn diese regelmäßigen Grenzüberschreitungen dazu führten, dass Sie ganz abgesägt werden bei den Grünen .“

Ein anderer schreibt: „ Das 'Zitat' ist offensichtlich ein schlecht gemachter Fake. Die Rückwärts-Foto-Suche führt zu Pinterest in die USA. In Ihrer Position dürfen Sie so fragwürdige "Quellen" nicht für Ihre provokanten Einlassungen verwenden, Herr Palmer! Mal abgesehen davon, dass Sie "vergessen" hatten, es als Zitat zu kennzeichnen. Wie viele Schoppen hatten Sie eigentlich gestern Abend? “

Palmer sagte am Samstag der Bild: „ Mir war natürlich klar, dass es sich bei den Facebook-Vorwürfen gegen Aogo, auf die ich angespielt habe, sehr wahrscheinlich um ein Fake handelt .“ Sein Kommentar sei ein „ erkennbar völlig grotesker und irrer Rassismusvorwurf gegen Aogo “. Er habe mit seine „ ironischen “ Äußerung zeigen wollen, dass man jedem einen solchen Vorwurf machen könne, egal wie konstruiert dieser sei.

„Das Maß ist voll“ – BW-Grüne leiten Ausschlussverfahren gegen Palmer ein

Die Grünen-Spitze in Baden-Württemberg leitete das Ausschlussverfahren am Samstag direkt ein: Beim Landesparteitag in Stuttgart stimmten 161 Delegierte (75,6 Prozent) dafür, 44 dagegen und 8 enthielten sich. In der Begründung zum entsprechenden Antrag hieß es: „ Das Maß ist voll .“

„ Es gibt eine neuerliche Entgleisung “, hatte Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand zuvor gesagt. Die Äußerung Palmers über Aogo sei „ rassistisch und abstoßend “. Palmer sorge mit „ inszenierten Tabubrüchen “ für eine Polarisierung der öffentlichen Debatte. Deshalb müsse der Parteitag über die Einleitung eines Ausschlussverfahrens entscheiden.

Kretschmann: Palmers polarisierende Provokationen „eines OB unwürdig“

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Rande des Parteitags: „ Solche Äußerungen kann man einfach nicht machen. Das geht einfach nicht “, sagte der grüne Regierungschef am Samstag am Rande des Landesparteitags in Stuttgart. „ Ich finde es auch eines Oberbürgermeisters unwürdig, dauernd mit Provokationen zu polarisieren .“

Palmer: „Kann und will nicht widerrufen“

Der Tübinger OB hatte sich vor der Abstimmung für eine Gegenrede zum Parteitag schalten lassen und erklärte, es handele sich um „ haltlose und absurde Vorwürfe “. Hier gehe es darum, abweichende Stimmen zum Verstummen zu bringen. „ Daher kann und will ich nicht widerrufen .“

Allerdings empfahl er dem Parteitag, dem Antrag für ein Ausschlussverfahren zuzustimmen. Dann habe er endlich die Gelegenheit, sich gegen die Anwürfe zu verteidigen.

Baerbock: „Palmer hat unsere politische Unterstützung verloren“

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock erklärte am Samstagvormittag auf Twitter:

Die Äußerung von Boris #Palmer ist rassistisch und abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, macht es nicht ungeschehen. Das Ganze reiht sich ein in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzen und verletzen. 1/2 Annalena Baerbock, Twitter, 8.5.2021, 10:30 Uhr

Palmer habe die politische Unterstützung der Grünen verloren, so Baerbock in einem Folge-Tweet. Und weiter: „ Nach dem erneuten Vorfall beraten unsere Landes- und Bundesgremien über die entsprechenden Konsequenzen, inklusive Ausschlussverfahren .“

Immer mal wieder eine Provokation vom Tübinger OB

Palmer hatte schon öfter mit umstrittenen Aussagen provoziert. Zwei von mehreren Beispielen:

Im April 2020 sagte Palmer in einem Fernsehinterview zur Corona-Pandemie: „ Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. “