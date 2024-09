per E-Mail teilen

Boxweltmeisterin Regina Halmich hat mit Sicherheit eine starke Linke. Aber kommt sie auch gegen die verbale Schlagfertigkeit von Stefan Raab an? SWR3 Reporter Christian Karch testet sie und das Ergebnis ist eindeutig!

Hier gehts direkt zum Video unseres Boxkampfs gegen Halmich! 👇

„ Du schlägst wie ein Mädchen! “ oder „ Ich boxe zwar zum ersten Mal, aber Regina ist ja nur eine Frau! “ oder „ Wenn du verlierst, kaufst du dir dann zum Trost ein Paar Schuhe? “ Auf solche Sprüche vom „alten weißen Mann“ kann es für die mehrfache Boxweltmeisterin Regina Halmich eigentlich nur eine Antwort geben – nämlich mittig zentriert.

Aber Stopp! SWR3 Reporter Christian Karch sagt das alles natürlich rein aus Trainingszwecken. Denn für den Boxkampf mit Stefan Raab soll sie auch in Sachen verbaler Schlagfertigkeit perfekt vorbereitet sein. Aber so viel sei verraten: Karch kriegt sein Fett weg! 😉

Fit werden mit der Box-Queen? Hier zum SWR3 Zuhause-Workout mit Regina Halmich

Als „mentale Vorbereitung“ für Regina Halmich bezeichnet Karch diesen Vorbereitungskampf. Er kommt in voller Montur mit Kopfschutz, Zahnschutz und einem extra Gesichtsvisir. Halmich verzichtet auf das alles und geht, den „Kampf“ gegen Karch sehr entspannt an. Wie witzig das Ganze ist und wie „gut“ sich Karch schlägt, seht ihr hier:

Und das Ende vom Lied? Da liegt ein total platter Karch am Boden (es ist nicht das erste Mal) und keucht „ Oh Gott “. Reginas Kommentar: „ Bei dir verlernt man ja das Boxen! “ Aua! Das hat gesessen! 😁

Warum boxt Regina Halmich eigentlich nochmal gegen Stefan Raab?

Am Samstag, 14. September stehen sich Stefan Raab und Regina Halmich erneut im Boxring gegenüber. Es wird dann das dritte Mal sein und der Entertainer hatte bisher immer gegen die Profi-Boxerin verloren.

Ende März hatte Stefan Raab mit einer Promo-Aktion auf Instagram Halmich herausgefordert und die sagte promt zu. „ We have a Fight “, schrieb sie in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal.

Direkten Kontakt haben die beiden vor dem Kampf nicht, erklärte Halmich im Interview mit SWR3. Sie gehe aber davon aus, dass Stefan Raab gut vorbereitet in den Kampf geht. Er sei „ wahnsinnig ehrgeizig “ und trainiere viel. Wie es der Boxerin vor dem Kampf geht und wie viel sie dafür trainiert, lest ihr hier:

Regina Halmich ist eine Ikone des deutschen Boxsports. Wie sie es auf den Box-Olymp geschafft hat, wer sie auf ihrer Reise begleitet hat und wie sie sich auf ihren bevorstehenden Kampf gegen Stefan Raab vorbereitet, erzählt sie in der neusten Folge von „Back to the Roots“.