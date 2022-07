Auf dem Gelände eines Reifenhändlers wird eine Hochzeit gefeiert, dann bricht ein riesiges Feuer aus. Die Spuren sind wohl auch im Umland zu sehen.

Nach dem Großfeuer in der Nacht auf Sonntag wurden auch am frühen Montagnachmittag noch einzelne Glutnester bekämpft – rund 36 Stunden nach Ausbruch des Feuers. Der Brand in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen an sich sei gelöscht, sagte ein Polizeisprecher. Per Bagger würden jetzt die Glutnester auseinandergezogen.

Rußpartikel im Umland: Das müssen Anwohner beachten

Und die Folgen sind selbst in den umliegenden Gemeinden spürbar: Dort soll es jetzt Rußablagerungen geben. Laut dem Landratsamt Sigmaringen werden die Partikel im Labor untersucht. Mit einem Ergebnis der Analysen sei aber erst in einigen Tagen zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Sigmaringen.

Bis dahin sollte Abwasser von gereinigten Gegenständen über die Kanalisation entsorgt werden. In der Kläranlage sei eine Reinigung sichergestellt. Auch Autos könnten in einer Waschanlage gewaschen werden.

Das Landratsamt rät außerdem davon ab, Obst und Gemüse aus Gärten, die den Ruß durch den Brand in Gammertingen abgekommen haben, zu essen. Zudem sollten Spiel- und Sportplätze, auf denen Rußpartikel sind, bis zur Analyse nicht benutzt werden.

Welche Rolle hat das Feuerwerk bei der Hochzeitsfeier gespielt?

Brandermittler und Kriminaltechniker sind seit Montag auf dem Gelände, um die Ursache des Feuers herauszufinden. Sie wollen auch prüfen, ob der Brand möglicherweise von einem Feuerwerk ausgelöst wurde.

Es wurde bei einer Hochzeitsfeier des Firmenchefs angezündet, war nach Auskunft der Polizei aber genehmigt und wurde von einem zertifizierten Feuerwerker abgebrannt.

Vier Gäste erlitten Rauchvergiftungen

Fünf Menschen waren bei dem Brand in der Nacht zum Sonntag verletzt worden. Vier von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Eine weitere Person habe bei einem Sturz eine Platzwunde erlitten. Heute sollen Gutachter auf dem Gelände nach der Brandursache ermitteln.

An Samstagabend hatte der Firmeninhaber seine Hochzeit auf dem Gelände des Unternehmens gefeiert. Dabei gab es neben dem Feuerwerk einen Auftritt von DJ Ötzi. Gammertingens Bürgermeister Holger Jerg zum Feuerwerk:

Inhaber: Halle mit eingelagerten Winterreifen betroffen

Zum Zeitpunkt des Brandes wurde in der Firma nicht gearbeitet – wo sich die Verletzten letztlich aufgehalten hatten, war zunächst unklar, teilte die Polizei weiter mit.

Laut Firmeninhaber sind geplante Auslieferungen von Reifen nicht gefährdet. Es sei letztlich nur eine von acht Hallen betroffen. Darin seien Winterreifen eingelagert gewesen.

Schaden geht in die Millionen

Fahrzeuge, das Lager- und Verwaltungsgebäude der Firma und jede Menge Reifen sind abgebrannt. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Ein Gebäude ist nach Feuerwehrangaben zum Teil eingestürzt. Vor Kurzem war erst mit dem Bau von zwei neuen Hallen begonnen worden.

SWR3-Hörer Axel Köhler kam auf der Heimfahrt kurz nach Mitternacht am Brand vorbei und hat uns eindrucksvolle Bilder geschickt:

Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz

In der Spitze waren 380 Feuerwehrleute aus vier Landkreisen bei den Löscharbeiten vor Ort. Dazu kamen zwei Polizeistreifen, fünf Notfallseelsorger und der Rettungsdienst mit 40 Kräften.