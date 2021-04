auf Facebook teilen

In der Nacht zum Donnerstag brennen mehrere mit Spraydosen beladene Güterwaggons in Unkel am Rhein. Die Feuerwehr hat das Feuer mittlerweile gelöscht – Züge fahren aber trotzdem noch keine. Das sollten Pendler der Strecke wissen.