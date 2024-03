Auch ein Feuerwehrmann und ein Polizist sollen schwer verletzt sein. Was bisher bekannt ist.

Insgesamt gibt es in der privaten Seniorenresidenz in Bedburg-Hau laut WDR 18 Verletzte. Einer der Menschen aus dem Altenheim schwebe noch in Lebensgefahr, hat die Polizei mitgeteilt. Das Feuer brach einer Polizeisprecherin zufolge am Montagmorgen aus. Das Gebäude sei evakuiert worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Fenster eingeschlagen: Feuerwehr kam nur mit brachialer Gewalt ins Seniorenheim

Der WDR berichtet, als die Polizei um 5:00 Uhr vor Ort erschienen sei, sei die Situation dramatisch gewesen. Teilweise hätten die Feuerwehrleute Fenster einschlagen müssen, um die Heimbewohner zu retten.

Dramatische Situation machte Zugang in Seniorenheim fast unmöglich

In das Seniorenheim, das zwei Stockwerke umfasst, kam zu diesem Zeitpunkt kaum noch jemand hinein, weil sich das Feuer bereits so weit ausgebreitet hatte, berichtet der WDR unter Berufung auf die Feuerwehr.

Ausgebrochen sein soll es im Zimmer eines Bewohners oder einer Bewohnerin. Warum ist noch unbekannt. 32 der Zimmer sollen unbewohnbar sein. Ein Teil der Bewohner wird derzeit noch in der Seniorenresidenz behandelt. Andere wurden in Krankenhäuser gebracht.