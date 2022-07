Bis in den Montagabend waren die Feuerwehren des Departements Bas-Rhin bei Straßburg mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine schwarze Rauchwolke war bis in die Ortenau zu sehen.

Mehrere Stunden brauchten die 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Straßburg und Umgebung, um den Brand in dem Recyclingbetrieb südlich von Straßburg unter Kontrolle zu bringen.

Entwarnung für Bevölkerung im Ortenaukreis

Am Vormittag war die Halle, in der Holz und Sperrmüll gelagert werden, in Brand geraten. Eine schwarze Rauchsäule war kilometerweit in Deutschland und Frankreich zu sehen.

Die Straßburger Präfektur versicherte, es seien keine gefährlichen Substanzen verbrannt. Für die Bevölkerung im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gab es in der Folge dennoch eine Warnmeldung, sie wurde inzwischen aufgehoben. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.