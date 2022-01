Die Canyons des Lago de Furnas sind ein beliebtes Touristenziel. Am Samstagabend aber ereignete sich dort eine Katastrophe.

Beim Herabstürzen einer Felswand auf Boote mit Touristen auf einem See im Südosten Brasiliens sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Zwei Vermisste waren erst rund einen Tag nach dem Unglück tot geborgen worden.

Die zehn gehörten nach Angaben der Bergungsmannschaften zu einer Gruppe von Verwandten und Freunden auf einem Boot, das am heftigsten von dem Gestein getroffen worden war. 30 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt und werden zum Teil noch in den Krankenhäusern im Bundesstaat Minas Gerais behandelt.

Brasilien: Riesiger Felsblock löst sich und kippt in den See

Mehrere Videos, die wir hier nicht verlinken, zeigen den Moment, in dem sich ein großer Teil eines Felsens löst und auf die davor auf dem Lago de Furnas in Capitólio treibenden Touristenboote kippt.

Subiu para seis o número de mortes confirmadas no desabamento de uma rocha no lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais https://t.co/S2nDuf4Oay

Regenfälle haben Unglück am Furnas-See ausgelöst

Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei Boote getroffen und gingen unter. Demnach wurden Taucher zu dem rund 400 Kilometer nördlich der Millionen-Metropole São Paulo gelegenen See geschickt, dessen Canyons ein beliebtes Ausflugsziel in der Region sind. Der großflächige Furnas-See ist auch als „Meer von Minas“ bekannt. In dem Bundesstaat hatte es zuletzt wie im angrenzenden Bahia teilweise heftig geregnet.

Die brasilianische Marine, die sich auch an der Rettungsaktion beteiligte, kündigte an, eine Untersuchung einzuleiten, um die Ursachen für das Unglück zu ermitteln – auch weshalb die Bootstouren trotz behördlicher Warnungen vor starkem Regen stattfanden.

Brasiliens Präsident Bolsonaro: bedauerliche Katastrophe

Präsident Jair Bolsonaro sprach in den brasilianischen Medien von einer bedauerlichen Katastrophe und lobte die Arbeit der Einsatzkräfte, inbesondere der Marinetruppe, auf Twitter. Diese hätte sofort reagiert und Menschenleben gerettet.