Brasiliens Präsident Bolsonaro will die mediale Verbreitung der Infektionszahlen in seinem Land kontrollieren. Brasilien gehört zu den Ländern weltweit, die aktuell am stärksten vom Coronavirus getroffen sind.

Fast 673.000 Menschen sind in Brasilien nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität mit dem Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Zahl der Infektionen dürfte aber höher sein – Brasilien gehört zu den Ländern mit den geringsten Testkapazitäten. Damit haben weltweit nur die USA mehr Corona-Infektionen. Bisher sind in Brasilien fast 36.000 Menschen an den Folgen der Virus-Infektion verstorben. Nach Berechnungen der Tageszeitung Folha de São Paulo stirbt in dem Land pro Minute ein Mensch. Brasilien wählt jetzt einen neuen Weg, um gegen das Virus vorzugehen: Schweigen.

Brasilien will nicht mehr die gesamten Corona-Zahlen veröffentlichen

Die brasilianische Regierung will nicht mehr täglich die Gesamtzahl der Corona-Fälle veröffentlichen. Außerdem entfernte das Gesundheitsministerium die Zahlen, die die Entwicklung der letzten Monate zeigen, aus dem Internet.

Damit widerspricht das Land dem Vorgehen, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt. Doch dabei soll es nicht bleiben: Bolsonaro will die Zahlen auch nicht mehr wie sonst am frühen Abend veröffentlichten, sondern erst um 22 Uhr. Damit will er bewusst Einfluss auf die Medienberichterstattung in Brasilien nehmen, wie ARD-Korrespondent Ivo Marusczyk im Gespräch mit SWR3 bestätigt:

„Er behauptet, es würde darum gehen, die Abläufe zu verbessern – dass man genauere Zahlen braucht und verhindern will, dass noch Daten fehlen. Das ist die offizielle Begründung, die er in den sozialen Netzwerken gegeben hat. Aber er hat auch schon direkt in eine Kamera gesagt: 'Die Zahlen kommen jetzt erst um Zehn, dann ist das jetzt kein Thema mehr für die Hauptnachrichten.“

Diese laufen in Brasilien, ähnlich wie in Deutschland, vor 22 Uhr.

„Man hat kein Vertrauen mehr in die Zahlen“

Die Reaktionen auf diese Entscheidung der Regierung würden vernichtend ausfallen, so Marusczyk. Der neue Gesundheitsstaatssekretär des Landes habe sogar behauptet, man würde andere Zahlen verwenden, da manche Kommunen mehr Tote melden würden, um von der Zentralregierung mehr Geld zu bekommen. „Das ist völliger Unsinn“, so der ARD-Korrespondent. Viele Wissenschaftler würden sagen, dass die aus Brasilien gemeldeten Zahlen viel zu gering seien, da zu wenig getestet würde.

„Man hat kein Vertrauen mehr in die Zahlen, die die brasilianische Regierung jetzt liefert,“ erklärt Marusczyk. Medien in Brasilien würden sich nicht mehr auf die Zahlen des Gesundheitsministeriums verlassen, sondern sie würden direkt bei den einzelnen Teilstaaten des Landes nachfragen und ihre eigene Statistik machen. „Und da fallen die Zahlen höher aus, als die des Gesundheitsministeriums.“

Richter: Manipulation wie in totalitären Regimen

Der Richter am Obersten Gericht, Gilmar Mendes, sprach von einer Manipulation der Daten, wie sie nur von totalitären Regimen vorgenommen werde. Damit solle die Verantwortlichkeit für einen eventuellen Genozid während der Pandemie wegmanövriert werden, schrieb Mendes in den sozialen Medien.

Parlamentspräsident Rodrigo Maia sagte:

Es ist offensichtlich, dass volle Transparenz fundamental ist.

Nur mit den aktuellen Zahlen könnten Orte mit Infektionen identifiziert werden.