Massive Brände in der Arktis bereiten Forschern Sorge. Über 100 großflächige Brände haben Meteorologen in Alaska, Grönland und Sibirien in den letzten sechs Wochen gezählt. Die Menge an CO2, die dabei freigesetzt wird, entspricht jetzt schon der Menge, die ein Land wie Schweden in einem ganzen Jahr in die Luft bläst. mehr...