Er fällt und fällt und fällt... man kann kaum hinschauen. Dann schlägt er auf und wird ohnmächtig. Und dennoch – oder deswegen – hat John Bream wohl keinen neuen Weltrekord aufgestellt.

Man kennt es aus Mostar oder vom Gardasee: Ebenso sportliche, wie irre junge Frauen und Männer springen aus fantastischen Höhen von Felsen in Seen, Meere oder Flüsse. Die heftigsten Sprünge finden im mexikanischen Acapulco statt: Aus bis zu 35 Metern Höhe stürzen sich die Springer dort hinab.

Aus 40 Metern Höhe: Dumm aufs Wasser aufgeschlagen

Ex-Fallschirmjäger John Bream aus England hat jetzt versucht, einen Weltrekord aufzustellen: Bream ist vor der kleinen Insel Hayling nahe der südenglischen Stadt Portsmouth aus einem Hubschrauber gesprungen – aus 40 Metern Höhe:

Dabei schlug er aber so hart mit dem Kopf aufs Wasser auf, dass er anschließend ohnmächtig mit dem Gesicht nach unten trieb und gerettet werden musste.

Weltrekordversuch des „Flying Fish“ wird wohl nicht anerkannt

Ob die Aktion des Briten unter diesen Umständen offiziell anerkannt wird, war zunächst unklar. Helfer berichteten von einem ungeschickten Sprung – im Video sieht man Bream heftig mit den Armen gegen den Wind anrudern. Auf dem Weg ins Krankenhaus habe er aber schon wieder geredet und gescherzt, berichten britische Medien.

Mit der Aktion will der ehemalige Fallschirmspringer, mit dem Spitznamen „The Flying Fish“ (der fliegende Fisch), auch Geld für wohltätige Zwecke sammeln: Es soll Veteranen zugute kommen.

Im Guinness Buch der Rekorde ist in dieser Hinsicht so einiges verzeichnet, darunter auch der höchste Sprung von einer Klippe ohne Hilfsmittel: Der Deutsch-Brasilianer Laso Schaller sprang 2015 von einem knapp 59 Meter hohen Wasserfall in der Schweiz. Er hatte sich mehrere Jahre lang darauf vorbereitet.