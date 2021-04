Eigentlich soll es darum gehen, das Land sicherer für Frauen zu machen. Das wäre auch Aufgabe der Polizei. Die Gewalt, die am Wochenende in London gegen Demonstrantinnen angewendet wurde, zeigt aber: Leicht wird das nicht.

Sarah Everard verschwand am Abend des 3. März in Südlondon, als sie auf dem Nachhauseweg von einer Freundin war. Eine Woche später wurde ihre Leiche gefunden. Mutmaßlicher Täter: ein Polizist.

Der Fall hat in Großbritannien eine große Welle der Anteilnahme und Wut über alltägliche Gewalt gegen Frauen ausgelöst. So fanden sich am Samstagabend hunderte Menschen ein, um Blumen niederzulegen und Kerzen anzuzünden – an einem Musikpavillon im Park Clapham Common, dem Ort, an dem Everard zuletzt gesehen worden war. Auch Herzogin Kate war anwesend.

Gewalt gegen Frauen, die gegen Gewalt demonstrieren

Die Mahnwache war allerdings wegen der Corona-Maßnahmen nicht genehmigt worden: Massenversammlungen sind untersagt. Die Polizei rückte an und schritt ein. Allerdings tat sie das teilweise so aggressiv, dass die Situation eskalierte. Frauen wurden mit Handschellen gefesselt und zu Boden gedrückt – Frauen, die gerade für ihren Schutz demonstrierten.

Bilder des Einsatzes erreichten auch den britischen Premierminister Boris Johnson: „ Wie jeder, der sie gesehen hat, war ich von den Bildern vom Clapham Common tief betroffen. “ Noch für Montag rief er eine Arbeitsgruppe ins Leben. „ Der Tod von Sarah Everard muss uns in dem Entschluss vereinen, Gewalt gegen Frauen und Mädchen auszutreiben und jeden Teil des Justizsystems dafür einzusetzen, sie zu schützen und zu verteidigen “, so Johnson.

I will do everything I can to make sure the streets are safe and ensure women and girls do not face harassment or abuse. Boris Johnson, Twitter, 13.3.2021, 19:36 Uhr

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan bezeichnete den Einsatz als „ zeitweise weder angemessen noch verhältnismäßig “. Polizeichefin Cressida Dick verteidigte den Einsatz.

Am Sonntag versammelten sich mehrere Hundert Demonstranten vor der Polizeizentrale in London. Dann marschierten sie zum Parlamentsgebäude:

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/PA Wire | Catherine Wylie

Mordverdacht gegen Elitepolizist

Ein Elitepolizist war nach Everards Verschwinden wegen Entführung und Mordverdachts festgenommen worden. Der 48-jährige Beamte, der einer Einheit zum Schutz von Parlamentariern und Diplomaten angehört, befindet sich seit dem 9. März in Gewahrsam.

Medienberichten zufolge wurde er in ihrer Nähe gesehen und hat sich beim Verhör in Widersprüche verwickelt. Ebenfalls am 9. März sei im Zuge derselben Ermittlungen eine Frau festgenommen worden. Diese sei bis Mitte April aber auf Kaution wieder frei.

Auf dem Nachhauseweg verschwunden

Die 33-jährige Sarah Everard hatte am Abend des 3. März die Wohnung einer Freundin verlassen und war nie bei sich zu Hause angekommen.

#APPEAL | An extensive investigation is ongoing as we continue to search for Sarah Everard who went missing on the evening of Wednesday 3 March while walking between Clapham and Brixton. If you have any information, please call detectives on 0208 785 8244. https://t.co/6638ej6CwJ Metropolitan Police, Twitter, 7.3.2021, 15:50 Uhr

Diese Aufnahme einer Überwachungskamera scheint das letzte Bild von ihr zu sein:

Our friend, #SarahEverard is still missing, she was heading home from Clapham to Brixton on Wednesday night. If you have any dashcam, doorbell or CCTV footage in these areas please check them, and please share. Thank you x https://t.co/hMgxpzvoXD Neena Bhati, Twitter, 6.3.2021, 22:14 Uhr

Londoner Polizei findet Leichenteile nach rund einer Woche

Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hinweise in dem Fall. Am 10. März durchsuchten Beamte Gebäude in London und Kent sowie ein Waldstück in der Nähe von Ashford. Am Abend meldete die Metropolitan Police dann den Fund von Leichenteilen in dem Waldstück. Dort war zunächst an einem Busch eine Mütze aufgetaucht, wie Everard sie am Abend ihres Verschwindens getragen hatte:

Polizisten in einem Park bei Ashford – im Hintergrund hängt in einem Busch die mutmaßliche Mütze des Opfers. Getty Images IMAGO / PA Images

Zwei Tage später herrschte dann Klarheit: Die Leiche gehört zu der vermissten Sarah Everard.

„Schock und Wut“ nach Festnahme von Londoner Elitepolizist

Der verdächtige Polizist war am 9. März in Kent festgenommen worden. Ihm wird zusätzlich zu den Mordvorwürfen unsittliche Entblößung vorgeworfen. Polizeichefin Dick erklärte, die Festnahme des Beamten habe „ Schock und Wut “ in der Öffentlichkeit sowie bei der Polizei ausgelöst. „ Ich spreche für all meine Kollegen, wenn ich sage, dass wir entsetzt über diese furchtbaren, furchtbaren Nachrichten sind. “ Aufgabe der Polizei sei es, " die Straßen zu kontrollieren und Menschen zu beschützen ".