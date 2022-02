Rekord: Talbrücke Rinsdorf an A45 – höchste bislang gesprengte Brücke Deutschlands

Die 70 Meter hohe Brücke Rinsdorf an der A45 im Siegerland ist Geschichte. Noch nie wurde in Deutschland eine so hohe Brücke gesprengt. Hier die Bilder.