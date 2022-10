Im Zuge des Ersatzneubaus der A45-Talbrücke Landeskroner Weiher erreicht die Autobahn Westfalen am Sonntag den ersten wichtigen Meilenstein: Der Brückenteil in Fahrtrichtung Dortmund wurde gesprengt.

An der vielbefahrenen Sauerlandlinie war der Verkehr im August an der Stelle auf den Brückenteil in Fahrtrichtung Frankfurt umgeleitet worden. Nun wurde das erste Teilbauwerk in Richtung Dortmund gesprengt. Die Autobahn GmbH spricht von einem Meilenstein. Hier könnt ihr Aufnahmen der Brücke von September und der Sprengung am Sonntag ansehen.

📽️ Die „halbe Brücke“ liegt dort, wo sich vor Kurzem noch der #LandeskronerWeiher gestaut hatte. Die Sprengung seht ihr hier nun im #Video. #A45 #Sprengung Weitere Infos gibt es fortlaufend im #Liveticker: https://t.co/TRZzYKDlCm https://t.co/3i8azkIUZi

Autobahn Westfalen zufrieden mit Sprengung

Am Sonntagmorgen ist die 377 Meter lange Brücke 36 Meter tief senkrecht in die Tiefe gestürzt – mithilfe von fast 100 Kilogramm Sprengstoff. „ Die Brücke liegt, wie sie liegen soll “, teilte die Autobahn Westfalen mit.

Die Sprengung ist bilderbuchmäßig verlaufen.

Um Punkt 10 Uhr sollte die Sprengung erfolgen – mit einem kurzen Warnknall vorher, um Tiere aus dem Gefahrenbereich zu verscheuchen. Nicht Tiere, sondern Menschen wurden dann aber im inneren Absperrbereich entdeckt, die von Einsatzkräften des Technischen Hilfswerks herausgeführt wurden. Mit vierminütiger Verspätung konnte schließlich gesprengt werden. Die A45 war bis 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wilnsdorf und Haiger-Burbach voll gesperrt.

Erfolgreiche Brückensprengung an der A45: Heute Morgen ist die Talbrücke Landeskroner Weiher wie geplant in ihr Fallbett gestürzt! Alles hat wie am (Zund) Schnürchen geklappt 🤩💪💥Posted by Die Autobahn on Sunday, October 30, 2022

A45: Verkehr künftig über verbliebenen Brückenteil

Am parallel Richtung Frankfurt führenden Brückenteil seien durch die Erschütterung keine Schäden entstanden, teilte die Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH mit. Das sei wichtig, weil über dieses Bauwerk bis zur Fertigstellung der neuen Teilbrücke künftig der komplette Verkehr auf der A45 fließen wird.