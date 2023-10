Im Zentrum der belgischen Hauptstadt sind am Montagabend zwei Männer erschossen worden. Wenige Kilometer vom Tatort entfernt spielte die Fußball-Nationalmannschaft gegen Schweden.

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist nach Angaben der Behörden am Dienstagmorgen der mutmaßliche Täter bei einem Polizeieinsatz in der Brüsseler Gemeinde Schaerbeek erschossen worden. Die Tatwaffe sei vor Ort gefunden worden. Die Behörden seien dabei mit Hilfe von Fingerabdrücken sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um den Täter handle.

Verdachte dodelijke aanslag Brussel zou zijn neergeschoten in Schaarbeek, identificatie moet dat nog bevestigenhttps://t.co/S96hu8oJXo #vrtnws

Zuvor hatten die Behörden weitere Details veröffentlicht. Der mutmaßliche Täter ist demnach polizeibekannt. Er soll er ein 45-jährigen Tunesier sein, der 2019 in Belgien Asyl beantragt hat. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein islamistisches Motiv nach.

Zwei schwedische Fußballfans in Brüssel erschossen

Der mutmaßlich islamistisch motivierte Angriff geschah am Montagabend. Der Mann sei im Norden der Brüsseler Innenstadt von einem Roller gestiegen und habe dann auf Menschen geschossen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga.

Bei den Opfern soll es sich laut belgischem Premierminister Alexander De Croo um zwei Männer aus Schweden handeln, außerdem wurde ein Taxifahrer schwer verletzt. Mutmaßlich waren die getöteten Männer Fußballfans, denn am Abend spielte zur Tatzeit Belgien gegen Schweden in der EM-Qualifikation

EM-Qualifikation: Spiel zwischen Belgien und Schweden abgebrochen

Beim Stand von 1:1 wurde das Spiel wegen Sicherheitsbedenken abgebrochen. Ob und wann die Begegnung fortgesetzt wird, ist offen.

Beide Mannschaften, die belgische und die schwedische, haben gemeinsam mit der UEFA die Entscheidung getroffen, das Spiel nicht zu Ende zu spielen. Was passiert ist, ist sehr ernst. Es ist schrecklich zu hören, dass zwei unserer Fans gestorben sind.

Due to the incidents in Brussels earlier tonight, play is suspended. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/RTZHBEjjOC

Die Gäste-Fans aus Schweden mussten zunächst im König-Baudouin-Stadion bleiben, das nur rund fünf Kilometer vom Tatort entfernt liegt. Erst kurz vor Mitternacht gab das Krisenzentrum bekannt, dass die Fans das Stadion verlassen dürfen.

Ist der mutmaßliche Täter ein IS-Mitglied?

Im Netz kursiert ein Video, in dem sich ein Mann zu der Attacke bekennt. Er sei ein Anhänger der islamistischen Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS). Die Echtheit des Videos wurde bislang nicht bestätigt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Brüssel ruft höchste Terrorwarnstufe aus

Die belgischen Behörden haben die höchste Terrorwarnstufe für die Region Brüssel ausgerufen. Die Menschen werden gebeten, wachsam zu sein und möglichst zuhause zu bleiben.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, die Grenzkontrollen zum Nachbarland Belgien verschärfen zu wollen. Am Freitag war an einer Schule in Nordfrankreich ein Französischlehrer von einem radikalisierten ehemaligen Schüler getötet worden.