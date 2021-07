In Berlin haben Dutzende Frauen für das Recht protestiert, ihre Brüste öffentlich zu zeigen. Männer dürften das schließlich auch.

Der ein oder andere Spaziergänger dürfte sich in Berlin am Samstag verwundert die Augen gerieben haben. Dutzende Frauen und auch einige Männer sind oben ohne durch die Hauptstadt geradelt – aus Protest.

Mit ihrer Aktion wollten die Zeigt-eure-Brüste-Radler gegen ein Verhüllungsgebot in den Parks der Hauptstadt protestieren. Und auch Solidarität mit einer Französin aus Berlin zeigen, die der Auslöser für die Demo war.

Frau lag mit nackten Brüsten in einem Berliner Park

Die Frau hatte sich Mitte Juni – als der Sommer noch Sommer war – mit nackten Brüsten in einem Park in die Sonne gelegt. Ganz in der Nähe eines Kinderplanschbeckens. Parkwächter hatten die Frau daraufhin gebeten, entweder einen BH anzuziehen oder den Park zu verlassen.

Weil sich die Frau aber weigerte, löste sie damit nicht nur einen Polizeieinsatz aus, sondern auch eine Debatte in den sozialen Medien. Ihre Argumentation: Wenn Männer oben ohne in den Berliner Parks herumlaufen dürfen, dann sollten Frauen dieses Recht auch haben.

Gabrielles Brüste-Story interessiert viele

Der Einsatz hat so viel Aufsehen erregt, dass viele Zeitungen und Fernsehsender auch aus Frankreich bei Gabrielle Lebreton angerufen haben und Interviews mit der Frau führen wollten. „ Ich habe gar nicht geschafft, das alles zu beantworten. Ich bin doch berufstätig “, sagte die 37-Jährige der Berliner Zeitung.

Hintergrund ist ein Gedächtnisprotokoll des Vorfalls, den Gabrielle der Berliner Zeitung zur Verfügung gestellt hatte. Es sollen Sätze gefallen sein wie „ als Frau müssen Sie einen BH tragen “ oder „ das ist nicht das Gleiche. Sie sind eine Frau “.

Weil Sie Brüste haben, das ist störend.

Gabrielle: „Ich möchte, dass sich das Gesetz ändert“

Eigentlich wollte Gabrielle die Aufmerksam gar nicht: „ Ich will nicht berühmt werden, das war gar nicht mein Ziel. Ich möchte, dass sich das Gesetz ändert “, sagte sie der Zeitung. Sie setzt sich dafür ein, dass sich Frauen genauso ungestört oben ohne in der Öffentlichkeit sonnen können, wie Männer. #Gleichberechtigung.

Um das durchzusetzen sie sie zurzeit auf der Suche nach einem Anwalt – bisher aber erfolglos. Nach ihrem aufsehenerregenden Sonnenbad bekam Gabrielle übrigens nicht nur Zuspruch. Ein paar Hassmails habe sie auch bekommen: „ Ich habe sie gleich an die Polizei weitergeleitet “, sagte Gabrielle.

Die „Gleiche-Brust-für-Alle“-Bewegung fordert mit dem Protest jetzt ebenfalls, dass Frauen ein oben-ohne-Recht haben sollten – immer dort, wo Männer dieses Recht auch haben. Es gehe darum, Brüste zu normalisieren statt sie zu sexualisieren, sagt die Gruppe.

Nicht nur Frauen oben ohne bei der Fahraddemo in Berlin

Die Fahrraddemo stand unter dem Motto „No Nipple is free until all Nipples are free!” – keine Brustwarze ist frei, bis alle Brustwarzen frei sind. Teilnehmer hatten auch Transparente dabei, auf denen zum Beispiel zu lesen war „Boobs have no gender“ – Titten haben kein Geschlecht – oder „my body my choice“ – mein Körper meine Wahlfreiheit.

Die Teilnehmer der Fahrad-Demo waren übrigens nicht nur weiblich: Auch einige Männer fuhren mit. Manche auch mit bekleidetem Oberkörper, andere mit BH und manche mit aufblasbaren Plastik-Brüsten. Am 14. Juli will die Bewegung ihren Protest friedlich im Kieler Schrevenpark fortsetzen.

Gemischte Reaktionen auf nackte Brüste im Netz

Auf Twitter diskutieren viele Nutzer darüber, ob Frauen ihre Brüste in der Öffentlichkeit zeigen dürfen sollen oder nicht – die Meinungen darüber gehen weit auseinander. DackyMiss schreibt zum Beispiel: „Frauenbrüste SIND nunmal anders als Männerbrüste und sollten auf Spielplätzen nicht präsentiert werden!“

In Berlin wird am Samstag für nackte Brüste demonstriert.. Sorry aber: Frauenbrüste SIND nunmal anders als Männerbrüste und sollten auf Spielplätzen nicht präsentiert werden! Ich kann die ganze "Ich fühle mich diskriminiert" - Scheiße langsam nicht mehr hören! 😱😡 #berlin

Die Mehrheit der Twitter.Gemeinde steht aber hinter Gabrielle. MiaGree46510812 schreibt, „jede Frau ist schön und nackte Brüste sind keine Belästigung von irgendwem“.

Hallo Berlin seid mutig und macht mit jede Frau ist schön und nackte Brüste sind keine Belästigung von irgendwem https://t.co/jDo705jEnH

Risewithjulia zitierte Teile aus dem Gedächtnisprotokoll von Gabrielle.

Eine Frau bekam vor ein paar Tagen in Berlin einen Platzverweis, weil sie es wagte sich oberkörperfrei zu sonnen. Der Grund? "Als Frau müssen Sie einen BH tragen." Und zwar, "weil Sie Brüste haben, das ist störend."

Und Sonjdol ist entsetzt, wie die Berliner Polizei mit nackten Frauenbrüsten umgegangen ist.