Wochenlang haben sich die Ampel-Koalition und die Union wegen des geplanten Bürgergeldes gestritten. Jetzt endlich ist es soweit: Die Union stimmt den Plänen zu.

Der wochenlange Streit zwischen SPD, FDP und Grünen und der CDU und CSU auf der anderen Seite um das Bürgergeld ist beigelegt. Die Ampel und die Union haben einen Kompromiss gefunden, der nach den Worten von CDU-Parteichef Friedrich Merz akzeptabel ist.

Die Ampel sei zu sehr weitgehenden Kompromissen bereit gewesen – sehr zu seiner Überraschung, sagte Merz: „ Damit ist das Gesetz, so wie es jetzt in dieser Form vorliegt, aus unserer Sicht zustimmungsfähig. “ Sollte der Vermittlungsausschuss dem Gesetz so zustimmen, werde er das der Unionsfraktion auch so vorschlagen.

Der Druck der CSU beim #Bürgergeld wirkt! Wir haben deutliche Verbesserungen beim unfairen #Ampel-Konzept durchgesetzt: Arbeitsunwillige müssen weiter mit #Sanktionen rechnen. Auch die Grenzen beim #Schonvermögen werden deutlich abgesenkt. Wir sorgen damit für mehr Gerechtigkeit. https://t.co/NnBfaoGBZ2

Wie sieht der Kompromiss beim Bürgergeld jetzt aus?

Eigentlich hatte die Ampel geplant, eine „Vertrauenszeit“ einzuführen. Das hätte bedeutet, dass es im ersten halben Jahr des Leistungsbezuges keine Sanktionen geben sollte, wenn sich jemand, der Arbeit sucht, zum Beispiel nicht auf einen vorgeschlagenen Job bewirbt. Diese Vertrauenszeit ist im Kompromiss gestrichen worden.

Wenn ein Leistungsbezieher die Mitwirkung verweigert, werde es vom ersten Tag an Sanktionen geben, sagte Merz. Die Leistungen würden im ersten Monat um 10 Prozent gekürzt, im zweiten Monat um weitere 10 Prozent und ab dem dritten Monat der Mitwirkungsverweigerung um 30 Prozent.

Außerdem sollen Bezieher des Bürgergeldes nicht für zwei Jahre 60.000 Euro Vermögen zugestanden werden. So hatten SPD, FDP und Grüne das Schonvermögen eigentlich geplant. Der Kompromiss sieht jetzt vor, dass nur 40.000 Euro für ein Jahr zugestanden werden. Für jedes weitere Haushaltsmitglied sind es weiter 15.000 statt 30.000 Euro.

Scholz: Menschen sollen jahrzehntelang vom Bürgergeld profitieren

Wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht, soll die Reform des Hartz-IV-Geldes jetzt für Jahrzehnte Bestand haben. „ Wir wollen ja jetzt eine ganz große Sozialreform beschließen, die dann jahrzehntelang in Deutschland die Art und Weise der Förderung von Arbeitssuchenden beschreibt “, sagte Scholz bei einem „Wirtschaftsgipfel“ der Süddeutschen Zeitung. Das werde auch gelingen.

Der Weg ist frei! Mit dem #Bürgergeld sorgt die Ampelkoalition für die größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren. Und entwickelt hat sie die SPD! Wir lassen Hartz IV hinter uns und setzen künftig auf mehr Respekt und gerechte Teilhabe. 🧵 https://t.co/yMzHCq3512

„ Sanktionen waren von vornherein vorgesehen, nicht für alle Fälle “, sagte Scholz. Er sagt: Auch in der Vertrauenszeit seien Leistungsminderungen geplant gewesen – zum Beispiel dann, wenn Jobcenter-Termine mehrfach nicht wahrgenommen worden wären. „ Und das ist jetzt in einer Art und Weise formuliert worden, wo, ich glaube jedenfalls, die Regierungsparteien alle drei für sich sagen können: Sie sind damit sehr zufrieden, und ich hoffe sogar, auch die Opposition wird das sagen, und dann ist ja alles okay. “

CDU-Chef Merz formuliert das siegesgewiss: „ Dieses Gesetz wird weiter den Namen Bürgergeldgesetz tragen. Aber es wird nicht mehr dem Inhalt nach das Bürgergeld sein, das die Koalition ursprünglich geplant hat. “

„Es ist nicht der Weg in das bedingungslose Grundeinkommen, sondern es ist eine steuerfinanzierte Sozialleistung, deren Gewährung an klare transparente und zutreffende Bedingungen geknüpft wird“, kommentiert @_FriedrichMerz den Einigungsvorschlag zum #Bürgergeld. https://t.co/3JPr8TJrlY

„ Opposition wirkt “, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. „ Wir haben in den Verhandlungen schwere Systemfehler im Hartz-IV-Update, das ja missverständlich als Bürgergeld bezeichnet wird, also schwere Fehler im Hartz-IV-Update beseitigen können. “ Die größten Fehler seien fehlende Sanktionen, ein überzogenes Schonvermögen und eine zu lange Karenzzeit gewesen.

Und Unions-Verhandlungsführer Hermann Gröhe (CDU) sagte: „ Der von der Ampel – in Sonderheit von SPD und Grünen – gewünschte Systemwechsel findet nicht statt. “