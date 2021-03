Seit einigen Stunden beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder darüber, wie es in der Corona-Pandemie weitergehen soll. Viele Ideen der Regierung sind schon bekannt – ob die Länder dabei mitziehen, ist aber noch offen.

Wichtigster Schritt in der Beschlussvorlage der Regierung: Sie will die Corona-Politik stärker an einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 ausrichten. Das steht in der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Schalte am Nachmittag, die dem ARD Hauptstadtstudio Berlin vorliegt.

Darin schlägt das Kanzleramt vor, unterhalb dieser Grenze bestimmte Öffnungsschritte zu erlauben. Zum Beispiel sollen dann Geschäfte mit dem Konzept „Click & Meet“ starten dürfen, einige Tage später dann auch Öffnungen mit einer Quadratmeterbegrenzung. Voraussetzung dafür sei, dass es „in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz“ gebe.

Restaurants sollen Außenbereiche öffnen dürfen

Ähnlich soll das in Museen und Galerien laufen, in einem späteren Schritt auch für die Außengastronomie – also entweder eine niedrige Inzidenz mit unter 35 oder eine Inzidenz unter 100 mit dann geltenden Sicherheitskonzepten wie Voranmeldung oder negativem Schnelltest.

Inzidenzwert von über 100 soll „Notbremse“ aktivieren

Gleichzeitig soll der 100er-Wert der Auslöser für eine „Notbremse“ sein: Steige die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, müssten die bis zum 7. März geltenden strengeren Kontaktbeschränkungen wieder eingeführt werden, heißt es in dem Entwurf.

Bayern hatte die 100er-Marke schon für die Öffnung der Grundschulen eingeführt. Hintergrund der 100er-Diskussion ist, dass die Neuinfektionen in den vergangenen Tagen gestiegen und nicht gesunken sind – die ursprünglich vorgesehene 35er-Grenze also in absehbarer Zeit wegen der Ausbreitung der Mutationen als unerreichbar eingestuft wird.

Länderchefs wohl unglücklich: 100er-Marke unsicher

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten wollen aber trotzdem Lockerungen in Verbindung mit mehr Schnelltests auf den Weg bringen, um die Akzeptanz der Bevölkerung für die anderen Lockdown-Maßnahmen zu erhalten.

Aus Verhandlungskreisen heißt es allerdings, dass es auf Grundlage der Beschlussvorlage schon weitere Beratungen gab. Ob und in welcher Form eine 100er-Grenze am Ende von allen 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen tatsächlich abgesegnet werde, sei noch völlig offen.

Diskussionsbedarf wegen geplanter Corona-Tests in Betrieben

Es stehen aber noch weitere Punkte in dem Beschlussentwurf, über die es noch Diskussionen geben könnte. Zum Beispiel bei der vorgesehenen Verpflichtung von Unternehmen, ihre im Betrieb präsenten Beschäftigten ein- oder zweimal die Woche zu testen.

Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, Verbandsvertreter hätten bei einer Beratung mit der Bundesregierung am Dienstagabend eher auf eine freiwillige Vereinbarung gepocht.

Schneider: Arbeitgeber sollen Beschäftigten „mindestens einmal pro Woche testen“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, fordert, dass Arbeitgeber ihre Beschäftigten im Betrieb „ mindestens einmal pro Woche “ testen und dafür auch die Kosten tragen. Das sei der organisatorische und finanzielle Beitrag der Arbeitgeber.

Von einer Testpflicht will Schneider aber nicht sprechen. „Ich gehe davon aus, dass die Unternehmensverbände das mit ihren Mitgliedsunternehmen einmal pro Woche auch darstellen können“, sagt Schneider. „Da brauche ich gar nicht mit einer Pflicht zu drohen.“

Tourismusverband kritisiert Lockerungs-Pläne